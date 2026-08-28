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नेपाल में लापता लोगों में हैदराबाद की महिला भी, बेटा कर रहा मां का इंतजार

नेपाल में हुई तबाही में हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंदिमल्ला सुहासिनी रेड्डी लापता हैं. परिजनों ने तेलंगाना सरकार से अपनी बेटी का पता लगाने में मदद की अपील की है.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 28 Aug 2026 02:39 PM (IST)
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नेपाल की भोटेकोशी नदी में आई भयानक बाढ़ से भारी तबाही मची है. इस बीच, हैदराबाद की एक महिला के लापता होने की खबर है, जिससे देश भर में अपने प्रियजनों की खबर का इंतज़ार कर रहे परिवारों की चिंता बढ़ गई है. ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंदिमल्ला सुहासिनी रेड्डी, नेपाल की यात्रा पर गई थीं और मंगलवार शाम से ही उनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. 

हैदराबाद के रहने वाले उनके पिता के. महेंद्र रेड्डी ने केंद्र और तेलंगाना सरकार से अपनी बेटी का पता लगाने में मदद की अपील की है. वह ऑस्ट्रेलिया के एक दोस्त के साथ टूर ग्रुप का हिस्सा बनकर यात्रा कर रही थीं. परिवार के अनुसार दो बच्चों की मां और ईशा फाउंडेशन की सदस्य सुहासिनी, दिल्ली होते हुए काठमांडू जाने से पहले हैदराबाद में अपने नए घर (एल.बी. नगर) में गृह-प्रवेश की रस्म के लिए आई थीं. 

छोटे बेटे को अब भी मां की उम्मीद
वह एक प्राइवेट टूर ऑपरेटर, 'कैलाश जर्नीज' के जरिए तीर्थयात्रियों के एक समूह के साथ यात्रा कर रही थीं. आखिरी बार उनके बारे में पता चला था कि वह धुंचे-स्याब्रूबेसी इलाके में थीं और जीप से तिब्बत सीमा की ओर जा रही थीं. उनके परिवार को न्यूज़ीलैंड हाई कमीशन से आखिरी जानकारी मिली कि जिस समूह के साथ वह यात्रा कर रही थीं, उसके सभी सदस्य लापता हैं. इस स्थिति के बीच भी उनके छोटे बेटे को उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद है, क्योंकि सितंबर में उसका जन्मदिन आने वाला है.

तेलंगाना सरकार ने नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में एक हेल्पलाइन शुरू की है, जिस पर अगस्त से ही चिंतित परिवारों के फोन आ रहे हैं. शुरुआती जांच-पड़ताल के बाद, तेलंगाना से जुड़े लोगों (जिनमें निवासी और अनिवासी भारतीय दोनों शामिल हैं) से जुड़े कई मामलों की पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है. 

अलग कंट्रोल रूम बनाया गया
अधिकारी विदेश मंत्रालय, काठमांडू में भारतीय दूतावास और नेपाल के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं. स्थिति पर नजर रखने के लिए हैदराबाद में तेलंगाना सचिवालय में NRI विंग के तहत एक अलग कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. लापता लोगों में से कई नेपाल-तिब्बत इलाके में यात्रा कर रहे थे, जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री भी शामिल हैं. 

जब हैदराबाद के कई तीर्थयात्री उस इलाके में घूम रहे थे, तब उनमें से कई के सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है. इनमें DRDO के पूर्व चेयरमैन डॉ. जी. सतीश रेड्डी के नेतृत्व वाला एक ग्रुप भी शामिल है, जो वापसी के लिए दूसरे रास्तों की तलाश कर रहा है. तेलंगाना सरकार ने उन परिवारों से अपील की है जिनका अपने रिश्तेदारों से संपर्क टूट गया है, कि वे हेल्पलाइन पर जानकारी दें ताकि अधिकारियों के साथ इन मामलों को प्राथमिकता दी जा सके.

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Published at : 28 Aug 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Nepal Flood Woman #woman
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