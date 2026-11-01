ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘आप कौन होते हैं भारत की जनता से सबूत मांगने वाले?’ नेहा बोरा का BJP पर हमला

‘आप कौन होते हैं भारत की जनता से सबूत मांगने वाले?’ नेहा बोरा का BJP पर हमला

नेहा बोरा ने BJP और RSS पर हमला करके सवाल उठाया कि जिन लोगों ने सालों-साल तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराया और ऑफिसों में झंडा नहीं लगाया तो किस हक से जनता से सबूत मांग रहे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 01 Nov 2026 04:15 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की रैली में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने मंच से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा, ‘हिंदुस्तान में सभी लोगों का एक समान दर्जा होगा और उस समान दर्ज का प्रतीक हमारा एक वोट है. जब आप उस वोट को हमसे छीन लेते हैं और हमें हमारे ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देते हैं, हमें बाहरी घोषित कर देते हैं.

उन्होंने कहा, ‘इस देश के मुसलमानों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलितों और आदिवासियों को, इस देश के गरीब मजदूरों को बार-बार लंबी लाइनों में खड़ा करते हैं और उनसे सबूत मांगते हैं, उनसे यह साबित करने के लिए कहते हैं कि दो सबूत कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो.’

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: राहुल गांधी का बड़ा हमला, '2024 चुनाव अवैध था, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'
Live: राहुल गांधी का बड़ा हमला, '2024 चुनाव अवैध था, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'
इंडिया
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
इंडिया
रामलीला रैली में खरगे बोले- 'मोदी को हटाएंगे, ज्ञानेश कुमार को जमीन के अंदर से भी निकालकर लाएंगे'
रामलीला रैली में खरगे बोले- 'मोदी को हटाएंगे, ज्ञानेश कुमार को जमीन के अंदर से भी निकालकर लाएंगे'
इंडिया
'मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
'मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

महारैली के मंच से गरजीं नेहा बोरा

रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली के मंच से AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, ‘हम आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग जो सालों साल हिंदुस्तान का झंडा फहराने से इनकार करते रहे, अपने ऑफिसों में तिरंगा लगाने से इनकार करते रहे, आप होते कौन हैं हिंदुस्तान की आवाम को पूछने वाले कि तुम अपनी नागरिकता साबित करो.’ 

उन्होंने कहा, ‘आपने हिंदुस्तान की जनता को अपनी इच्छा के मुताबिक झुकाने के लिए आखिरकार वही हथकंडे अपनाए, जो आपके बाप-दादा अंग्रेज अपनाते थे. आपके बाप-दादाओं ने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों से पीस बॉन्ड साइन करवाते थे और उन्हें जेल भेज देते थे और आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी आम लोगों को इस देश के लिए, इस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को पीस बॉन्ड साइन करवाने की कोशिश की, उन्हें जेलों में भर दिया और जो लोग तिरंगा लेकर दिल्ली की सड़कों पर बाहर निकले उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके कपड़े फाड़े, महिलाओं का यौन शोषण किया, ये आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की और BJP का इतिहास है, जिसे आप इतने सालों बाद भी दोहरा रहे हैं.’ 

यह भी पढ़ेंः रामलीला रैली में खरगे बोले- 'मोदी को हटाएंगे, ज्ञानेश कुमार को जमीन के अंदर से भी निकालकर लाएंगे'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 01 Nov 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Ramlila Maidan INDIA Bloc DELHI Neha Bora
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ramlila Maidan Rally Live: राहुल गांधी का बड़ा हमला, '2024 चुनाव अवैध था, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'
Live: राहुल गांधी का बड़ा हमला, '2024 चुनाव अवैध था, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'
इंडिया
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
इंडिया
रामलीला रैली में खरगे बोले- 'मोदी को हटाएंगे, ज्ञानेश कुमार को जमीन के अंदर से भी निकालकर लाएंगे'
रामलीला रैली में खरगे बोले- 'मोदी को हटाएंगे, ज्ञानेश कुमार को जमीन के अंदर से भी निकालकर लाएंगे'
इंडिया
'मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
'मतुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया', शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की रैली में कितने लोग आए? जयराम रमेश ने दिया सबूत
बिहार
'ये देश के वोटर्स की देश के चीटर्स से लड़ाई', इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले तेजस्वी यादव
'ये देश के वोटर्स की देश के चीटर्स से लड़ाई', इंडिया ब्लॉक की रैली में बोले तेजस्वी यादव
इंडिया
'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
'आज ही के दिन दिल्ली में...', रामलीला मैदान रैली को लेकर क्या बोले हिमंत बिस्वा सरमा
क्रिकेट
पांचवें टी20 में ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे तेज 2,000 रन; एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन
ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे तेज 2,000 रन; एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन
बॉलीवुड
'मैं 60 साल का हूं, इन बच्चों को देखो...', छात्र प्रदर्शन के दौरान पत्नी पोनी वर्मा से बोले थे प्रकाश राज
प्रदर्शन के दौरान प्रकाश राज को लेकर डर गई थीं पत्नी पोनी वर्मा, एक्टर ने दिया था ये जवाब
विश्व
Explained: जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
जर्मनी में Gen-Z प्रदर्शन कैसे रातों-रात भड़का? भारत से कितना अलग युवा आक्रोश
महाराष्ट्र
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस में लौटेंगी प्रियंका चतुर्वेदी? चौंका देगा जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेन की पटरी के पास ऐसे होता है मोबाइल चोरी, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget