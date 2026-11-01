‘आप कौन होते हैं भारत की जनता से सबूत मांगने वाले?’ नेहा बोरा का BJP पर हमला

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इंडिया ब्लॉक की रैली में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने मंच से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा, ‘हिंदुस्तान में सभी लोगों का एक समान दर्जा होगा और उस समान दर्ज का प्रतीक हमारा एक वोट है. जब आप उस वोट को हमसे छीन लेते हैं और हमें हमारे ही देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देते हैं, हमें बाहरी घोषित कर देते हैं.

उन्होंने कहा, ‘इस देश के मुसलमानों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलितों और आदिवासियों को, इस देश के गरीब मजदूरों को बार-बार लंबी लाइनों में खड़ा करते हैं और उनसे सबूत मांगते हैं, उनसे यह साबित करने के लिए कहते हैं कि दो सबूत कि तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो.’

महारैली के मंच से गरजीं नेहा बोरा

रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली के मंच से AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, ‘हम आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोग जो सालों साल हिंदुस्तान का झंडा फहराने से इनकार करते रहे, अपने ऑफिसों में तिरंगा लगाने से इनकार करते रहे, आप होते कौन हैं हिंदुस्तान की आवाम को पूछने वाले कि तुम अपनी नागरिकता साबित करो.’

Delhi: At INDIA bloc rally, AISA President Neha Bora says, "In India, every individual will have equal status. And that equal status is denoted by our single vote. When you snatch that vote away from us and turn us into second-class citizens in our own country, declaring us outsiders—the Muslims of this country, the women of this country, the Dalits and Adivasis of this country, the poor laborers of this country—time and again you make them stand in long queues and demand proof from them, demanding proof that they are citizens of India. We ask you: Who are you—the ones who for years refused to raise the Indian flag and refused to hoist it in your offices—who are you to ask the people of India to prove their citizenship? To bend the people of India to your will, you ultimately adopted the very same tactics that your forefathers, the British, used to employ. Your forefathers made the freedom fighters of India sign peace bonds and sent them to jail..." — IANS (@ians_india) November 1, 2026

उन्होंने कहा, ‘आपने हिंदुस्तान की जनता को अपनी इच्छा के मुताबिक झुकाने के लिए आखिरकार वही हथकंडे अपनाए, जो आपके बाप-दादा अंग्रेज अपनाते थे. आपके बाप-दादाओं ने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों से पीस बॉन्ड साइन करवाते थे और उन्हें जेल भेज देते थे और आज भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भी आम लोगों को इस देश के लिए, इस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को पीस बॉन्ड साइन करवाने की कोशिश की, उन्हें जेलों में भर दिया और जो लोग तिरंगा लेकर दिल्ली की सड़कों पर बाहर निकले उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके कपड़े फाड़े, महिलाओं का यौन शोषण किया, ये आपकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की और BJP का इतिहास है, जिसे आप इतने सालों बाद भी दोहरा रहे हैं.’

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