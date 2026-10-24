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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेहा बोरा का बड़ा आरोप- 'थाने के बाहर 50-60 गुंडे थे पुलिस उनको...'

नेहा बोरा का बड़ा आरोप- 'थाने के बाहर 50-60 गुंडे थे पुलिस उनको...'

नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस और सरकार से सवाल करते हुए शांति भंग करने की परिभाषा को लेकर सवाल उठाए हैं. साथ ही आरोप लगाया कि सुनवाई के लिए जाते वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर 40-50 गुंडे खड़े हुए थे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Oct 2026 06:45 PM (IST)
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ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस और सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही आरोप लगाया कि जब वह एसईएम कोर्ट पहुंची तो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ गुंडे खड़े थे. पुलिस इन गुंडों को वहां से हटा नहीं रही थी. क्या यह शांति भंग करने जैसा नहीं है? 

नेहा ने बकायदा एक वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा, 'आज 24 अक्टूबर को सुनवाई के लिए एसईएम कोर्ट मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचना था. मैं पुलिस स्टेशन समय से पहुंच रही होती हूं, कि 100 मीटर दूर से समझ आता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर 50 से 60 'गुंडे' खड़े हुए हैं, जो स्पीकर पर जोर-जोर से घोषणा कर रहे हैं, कि नेहा बोरा आज आती हैं, तो देखलें कि हमसे उन्हें कौन बचाएगा. ये धमकी दी जा रही होती है, नेहा बोरा मुर्दाबाद के.'

ब्रीच ऑफ पीस आखिर किसे कहते हैं?: नेहा बोरा

बोरा ने कहा, 'हम यह पूछना चाहते हैं कि ब्रीच ऑफ पीस आखिर कहते किसे हैं. एक पुलिस स्टेशन के बाहर 50-60 गुंडों की भीड़ खड़ी होती है, और पुलिस उन्हें हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है. वो ब्रीच ऑफ पीस नहीं माना जाता. लेकिन वहीं, जब आम लोग सड़कों पर नारे लगाते हैं, कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच होना चाहिए, और एसआईआर को रद्द किया जाए, तो वो ब्रीच ऑफ पीस माना जाता है.'

क्या ये वो शांति है है जिसे...: नेहा बोरा ने उठाए सवाल

नेहा ने दिल्ली पुलिस और सरकार से पूछा, 'क्या ये वो शांति है, जिसे हम कायम रखने की उम्मीद करते हैं? इस कानून की धरती पर? कि राइट विंग के गुंडों को आजादी है, सड़क ब्लॉक करके, वहां पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को पूरा करने जा रहे आम भारतीय को रोकने की, जो महिला वकील अंदर जाने की कोशिश करती हैं, पुलिस स्टेशन, वो अंदर नहीं जाती हैं, इस भीड़ की वजह से, इस चीज की सुविधा देना, शांति माना जाता है और लोकतांत्रिक तरह से प्रदर्शन करना, ब्रीच ऑफ पीस माना जाता है. यह शांति रखने की उम्मीद की जाती है? क्या यही वो शांति है, जिसे पुलिस कायम रखना चाहती है? क्या यही वो शांति है, जिसे सरकार कायम रखना चाहती है?' 

SEM कोर्ट में पेश हुईं नेहा बोरा

इससे पहले आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित एसईएम कोर्ट के सामने पेश हुईं. जहां कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वे नेहा बोरा के वकील को डॉक्यूमेंट सौंप दें. साथ ही कोर्ट ने उनके वकील को जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 24 Oct 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
DELHI POLICE Neha Bora
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