NEET-UG री-एग्जाम से जुड़ी नई याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच पहले से सुनवाई कर रही है इसलिए इन मुद्दों पर भी वही बेंच सुनवाई करेगी. जस्टिस सूर्यकांत ने उस वक्त यह बात कही, जब उनके सामने नीट एग्जाम को लेकर अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका रखी गई.

NEET-UG छात्रों की ओर से पेश हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लगभग 1,600 उम्मीदवार 'बहुत ज्यादा चिंता और दबाव' में हैं. उन्होंने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही देखी थी, जिसमें यह माना गया था कि सोशल मीडिया पर नीट पेपर लीक की खबरें सामने आई थीं. वकील ने इस बात पर भी कोर्ट से दखल देने की मांग की कि कई छात्र अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और परीक्षा में बहुत कम समय बचा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. हमें पता है कि इन चीजों के लिए न्यायिक मंचों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है... ये सभी मामले जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने हैं. जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तब इन सभी मामलों पर सुनवाई होगी.'

21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होनी है. पहले तीन मई को एग्जाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक की बात सामने आने के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) कर रही है. दूसरी तरफ शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 22 जून तक ऐप पर लगाए गए अस्थाई बैन को चुनौती दी गई थी.

यह भी पढ़ें:- टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 22 जून तक लगा रहेगा बैन, याचिका खारिज

सरकार परीक्षा को लेकर बहुत एहतियात बरत रही है और उसको लगता है कि गलत तत्व ऐप का परीक्षा को लेकर दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून तक के लिए अस्थाई रोक लगा दी है. सरकार ने तकनीकी पहलुओं का हवाला देते हुए कोर्ट में बताया कि टेलीग्राम पर किस तरह बॉट के जरिए एक बार में बड़े पैमाने पर और तेजी से जानकारी शेयर की जा सकती है. उधर, टेलीग्राम का कहना ये था कि सिर्फ उसी को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस अब भी काम कर रहे हैं इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

हाईकोर्ट ने माना कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सरकार की ओर से दिए गए कारण पर्याप्त थे और IT एक्ट की धारा 69A के तहत प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया था.

यह भी पढ़ें:- आप वैलेंटाइन डे कैसे भूल गए? जब जज ने वकील से कही ये बात तो ठहाकों से गूंज उठा कोर्टरूम, जानें पूरा मामला