हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहम एडमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों कर दिया सुनवाई से इनकार

हम एडमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों कर दिया सुनवाई से इनकार

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ये सभी मामले जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने हैं. जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तब इन सभी मामलों पर सुनवाई होगी.'

Written By : नीलम |  Updated at : 19 Jun 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

NEET-UG री-एग्जाम से जुड़ी नई याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. उनका कहना है कि परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच पहले से सुनवाई कर रही है इसलिए इन मुद्दों पर भी वही बेंच सुनवाई करेगी. जस्टिस सूर्यकांत ने उस वक्त यह बात कही, जब उनके सामने नीट एग्जाम को लेकर अर्जेंट हियरिंग के लिए याचिका रखी गई.

NEET-UG छात्रों की ओर से पेश हुए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लगभग 1,600 उम्मीदवार 'बहुत ज्यादा चिंता और दबाव' में हैं. उन्होंने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही देखी थी, जिसमें यह माना गया था कि सोशल मीडिया पर नीट पेपर लीक की खबरें सामने आई थीं. वकील ने इस बात पर भी कोर्ट से दखल देने की मांग की कि कई छात्र अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और परीक्षा में बहुत कम समय बचा है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे. हमें पता है कि इन चीजों के लिए न्यायिक मंचों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है... ये सभी मामले जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने हैं. जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तब इन सभी मामलों पर सुनवाई होगी.'

21 जून को नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होनी है. पहले तीन मई को एग्जाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक की बात सामने आने के बाद उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था. इस मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) कर रही है. दूसरी तरफ शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें 22 जून तक ऐप पर लगाए गए अस्थाई बैन को चुनौती दी गई थी.

यह भी पढ़ें:- टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 22 जून तक लगा रहेगा बैन, याचिका खारिज

सरकार परीक्षा को लेकर बहुत एहतियात बरत रही है और उसको लगता है कि गलत तत्व ऐप का परीक्षा को लेकर दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून तक के लिए अस्थाई रोक लगा दी है. सरकार ने तकनीकी पहलुओं का हवाला देते हुए कोर्ट में बताया कि टेलीग्राम पर किस तरह बॉट के जरिए एक बार में बड़े पैमाने पर और तेजी से जानकारी शेयर की जा सकती है. उधर, टेलीग्राम का कहना ये था कि सिर्फ उसी को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस अब भी काम कर रहे हैं इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. 

हाईकोर्ट ने माना कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सरकार की ओर से दिए गए कारण पर्याप्त थे और IT एक्ट की धारा 69A के तहत प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया था.

यह भी पढ़ें:- आप वैलेंटाइन डे कैसे भूल गए? जब जज ने वकील से कही ये बात तो ठहाकों से गूंज उठा कोर्टरूम, जानें पूरा मामला

Input By : निपुण सहगल

About the author नीलम

नीलम पिछले आठ सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं. वह मुख्य रूप से पॉलिटिकल, वर्ल्ड और नेशनल मुद्दों पर खबरें लिखती हैं. साथ ही एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं. उनके पास विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का अनुभव है. नीलम ने पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से की है और बायोलॉजी में बीएससी किया है.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
NEET Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हम एडमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों कर दिया सुनवाई से इनकार
हम एडमिट डाउनलोड नहीं कर पा रहे? NEET एग्जाम से पहले SC पहुंचे 1600 छात्र, CJI ने क्यों कर दिया सुनवाई से इनकार
इंडिया
Lok Sabha Elections 2029: 2029 लोकसभा चुनाव के लिए ECI ने बनाया तगड़ा प्लान, सरकार से मांगे 500 करोड़ रुपए, मगर क्यों?
2029 लोकसभा चुनाव के लिए ECI ने बनाया तगड़ा प्लान, सरकार से मांगे 500 करोड़ रुपए, मगर क्यों?
इंडिया
आप वैलेंटाइन डे कैसे भूल गए? जब जज ने वकील से कही ये बात तो ठहाकों से गूंज उठा कोर्टरूम, जानें पूरा मामला
आप वैलेंटाइन डे कैसे भूल गए? जब जज ने वकील से कही ये बात तो ठहाकों से गूंज उठा कोर्टरूम, जानें पूरा मामला
इंडिया
Petrol-Diesel Price: कच्चा तेल सस्ता, लेकिन राहत नहीं; पेट्रोल-डीजल कीमतों पर क्यों नहीं घट रहे दाम, जानें
कच्चा तेल सस्ता, लेकिन राहत नहीं; पेट्रोल-डीजल कीमतों पर क्यों नहीं घट रहे दाम, जानें
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का धमाका, 126 गेंदों में ठोके 306 रन; 55 चौके और 8 छक्कों से मचाई तबाही
वैभव सूर्यवंशी के बाद बिहार की बेटी का धमाका, 126 गेंदों में ठोके 306 रन; 55 चौके और 8 छक्कों से मचाई तबाही
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
विश्व
अमेरिका पर भरोसा नहीं, लेकिन बातचीत जारी रहेगी! ईरान ने डील पर रखी अपनी शर्तें
अमेरिका पर भरोसा नहीं, लेकिन बातचीत जारी रहेगी! ईरान ने डील पर रखी अपनी शर्तें
ऑटो
Land Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी?
Land Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी?
एग्रीकल्चर
खेत की मेड़ पर मोरिंगा क्यों बो देते हैं किसान, कारण जान लेंगे तो आप भी अपनाएंगे ये तरीका
खेत की मेड़ पर मोरिंगा क्यों बो देते हैं किसान, कारण जान लेंगे तो आप भी अपनाएंगे ये तरीका
ABP NEWS
Viral Video: चलते-चलते अचानक कुएं में जा गिरा जंगली हाथी
Viral Video: चलते-चलते अचानक कुएं में जा गिरा जंगली हाथी
ABP NEWS
Viral Video: ओवरलोड ट्रक का नया कारनामा, सड़क पर बिछा दिए पत्थर ही पत्थर
Viral Video: ओवरलोड ट्रक का नया कारनामा, सड़क पर बिछा दिए पत्थर ही पत्थर
ABP NEWS
Viral Video: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में संदेश दिया
Viral Video: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदी में संदेश दिया
ABP NEWS
Viral Video: वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए अभिनेता अमित सियाल और पुनीत सिंह
Viral Video: वाराणसी में गंगा आरती में शामिल हुए अभिनेता अमित सियाल और पुनीत सिंह
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
Embed widget