NEET पेपर लीक केस में जल्द खुलेंगे राज? CBI ने दाखिल की 20 हजार पन्नों की चार्जशीट

NEET UG Paper Leak: NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट 20 हजार पन्नों की है. कोर्ट ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेते हुए उससे जुड़े एनेक्सचर (संलग्न दस्तावेज) दाखिल करने के लिए सीबीआई को समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी.

20 हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ली

NEET UG पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि इस मामले की चार्जशीट करीब 20,000 पन्नों की है. कोर्ट ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर ले लिया. हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि चार्जशीट के साथ दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की सूची तो संलग्न है, लेकिन जिन बयानों और दस्तावेजों का चार्जशीट में उल्लेख किया गया है, वे रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं.

CBI ने एनेक्सचर दाखिल करने के लिए मांगा समय

कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि चार्जशीट में जिन बयानों और दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, वे कहां हैं. इस पर सीबीआई ने एनेक्सचर दाखिल करने के लिए समय मांगा. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि करीब 20 हजार पन्नों के एनेक्सचर दस्तावेजों की स्कैनिंग की जा रही है. इसके बाद उन्हें कोर्ट में दाखिल किया जाएगा.

3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त तय की है. तब तक सीबीआई एनेक्सचर और अन्य जरूरी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करेगी. सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. अब इस चार्जशीट को पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष आगे की कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा. फिलहाल सभी 13 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले की सुनवाई के लिए अर्जुन आनंद को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई का विशेष लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) नियुक्त किया गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238 और 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(a) तथा पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की धारा 3, 4, 5, 10 और 11 के तहत भी कार्रवाई की गई है.

चार्जशीट में इन 13 आरोपियों के नाम

चार्जशीट में यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार को आरोपी बनाया गया है. ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम सबूत

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 महत्वपूर्ण फिजिकल एविडेंस को शामिल किया है. यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी. शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने उसी दिन एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 72 अधिकारियों और कर्मचारियों की कई टीमें बनाई थीं. इनमें 8 साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल थे.