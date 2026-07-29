#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET पेपर लीक केस में जल्द खुलेंगे राज? CBI ने दाखिल की 20 हजार पन्नों की चार्जशीट

NEET पेपर लीक केस में जल्द खुलेंगे राज? CBI ने दाखिल की 20 हजार पन्नों की चार्जशीट

NEET UG Paper Leak: NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि इस केस की चार्जशीट 20,000 पन्नों की है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 29 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

NEET UG Paper Leak: NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि इस मामले में दाखिल की गई चार्जशीट 20 हजार पन्नों की है. कोर्ट ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेते हुए उससे जुड़े एनेक्सचर (संलग्न दस्तावेज) दाखिल करने के लिए सीबीआई को समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी.

20 हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ली

NEET UG पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि इस मामले की चार्जशीट करीब 20,000 पन्नों की है. कोर्ट ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर ले लिया. हालांकि, कोर्ट ने नोट किया कि चार्जशीट के साथ दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और अन्य सबूतों की सूची तो संलग्न है, लेकिन जिन बयानों और दस्तावेजों का चार्जशीट में उल्लेख किया गया है, वे रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं.

CBI ने एनेक्सचर दाखिल करने के लिए मांगा समय

कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि चार्जशीट में जिन बयानों और दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, वे कहां हैं. इस पर सीबीआई ने एनेक्सचर दाखिल करने के लिए समय मांगा. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि करीब 20 हजार पन्नों के एनेक्सचर दस्तावेजों की स्कैनिंग की जा रही है. इसके बाद उन्हें कोर्ट में दाखिल किया जाएगा.

3 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त तय की है. तब तक सीबीआई एनेक्सचर और अन्य जरूरी दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करेगी. सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. अब इस चार्जशीट को पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के समक्ष आगे की कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा. फिलहाल सभी 13 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले की सुनवाई के लिए अर्जुन आनंद को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई का विशेष लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) नियुक्त किया गया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238 और 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(a) तथा पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 की धारा 3, 4, 5, 10 और 11 के तहत भी कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ेंः एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई

चार्जशीट में इन 13 आरोपियों के नाम

चार्जशीट में यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे और मनीषा संजय हवलदार को आरोपी बनाया गया है. ये सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 अहम सबूत

सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 महत्वपूर्ण फिजिकल एविडेंस को शामिल किया है. यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी. शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने उसी दिन एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. मामले की जांच के लिए सीबीआई ने 72 अधिकारियों और कर्मचारियों की कई टीमें बनाई थीं. इनमें 8 साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल थे.

Published at : 29 Jul 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
CBI NEET UG Paper Leak NEET UG 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NEET पेपर लीक केस में जल्द खुलेंगे राज? CBI ने दाखिल की 20 हजार पन्नों की चार्जशीट
NEET पेपर लीक केस में जल्द खुलेंगे राज? CBI ने दाखिल की 20 हजार पन्नों की चार्जशीट
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले जवानों पर नहीं होगा एक्शन, जानें क्यों?
CJP प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले जवानों पर नहीं होगा एक्शन, जानें क्यों?
इंडिया
Monsoon Session 2026 Day 8 LIVE: संसद पहुंचे अजीत डोभाल, दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे राहुल
LIVE: संसद पहुंचे अजीत डोभाल, दोनों सदनों में हंगामा, लोकसभा में 12 बजे बोलेंगे राहुल
इंडिया
Xप्लेन: CJP प्रोटेस्ट के बाद भारत में कहां-कहां और क्यों हो रहे आंदोलन?
CJP प्रोटेस्ट के बाद भारत में कहां-कहां और क्यों हो रहे आंदोलन?
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनरल डायर की तरह गोलियां..., संसद में गरजे नगीना MP चंद्रशेखर आजाद
जनरल डायर की तरह गोलियां..., संसद में गरजे नगीना MP चंद्रशेखर आजाद
इंडिया
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय से लिए 99 लाख रुपए, फिर लौटाए, संसद में खुलासा
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
विश्व
'भारतीय जहाजों पर हमले...', UNSC में आगबबूला हुआ भारत, दी वॉर्निंग
'भारतीय जहाजों पर हमले...', UNSC में आगबबूला हुआ भारत, दी वॉर्निंग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
ट्रेंडिंग
मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में लगा दी आग- वीडियो वायरल
मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में लगा दी आग- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget