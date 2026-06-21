हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीट परीक्षा देने गलत सेंटर पर पहुंच गया छात्र, पुलिसकर्मी बना मददगार, बाइक से टाइम पर सही केंद्र पहुंचाया

नीट परीक्षा देने गलत सेंटर पर पहुंच गया छात्र, पुलिसकर्मी बना मददगार, बाइक से टाइम पर सही केंद्र पहुंचाया

NEET Re-Exam: कांस्टेबल मदन ने कहा कि मेरा कर्तव्य था कि अभ्यर्थी को समय पर उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए. नीट जैसी परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को गलत केंद्र के कारण वंचित नहीं होना चाहिए.

Written By : मोहसिन अली |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 21 Jun 2026 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के त्रिमुलघेरी इलाके में नीट-यूजी 2026 के री-एग्जामिनेशन के दौरान एक अभ्यर्थी सैयद मोहम्मद हसन हाशमी गलती से अपने निर्धारित केंद्र के बजाय केंद्रीय विद्यालय, त्रिमुलघेरी पहुंच गए. यह घटना रविवार (21 जून, 2026) की सुबह परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले की है, जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ.

त्रिमुलघेरी पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल मदन ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया और अभ्यर्थी को अपनी बाइक पर बिठाकर उनके सही केंद्र केवी बोलारम पहुंचाया, जिससे वे समय पर परीक्षा में शामिल हो सके. अभ्यर्थी के पिता और आसपास के लोगों ने पुलिसकर्मी की इस त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई की सराहना की है.

गलती का एहसास होने के बाद अभिभावक ने पुलिस से मांगी मदद

जानकारी के अनुसार, सैयद मोहम्मद हसन हाशमी नीट परीक्षा देने के लिए निकले थे, लेकिन भीड़-भाड़ और परीक्षा केंद्रों की समानता के चलते वह गलती से केंद्रीय विद्यालय, त्रिमुलघेरी पहुंच गए. जबकि उनका निर्धारित केंद्र केवी, बोलारम था. जब उन्हें यह भूल समझ में आई, तो वह काफी परेशान हो गए और उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मदन से मदद मांगी. त्रिमुलघेरी पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल मदन ने बिना देरी किए अभ्यर्थी को अपनी बाइक पर बिठाया और उन्हें सही केंद्र केवी, बोलारम पहुंचाया, जिससे वह परीक्षा शुरू होने से पहले ही अपने केंद्र पर पहुंच गए और उन्होंने अपनी परीक्षा सुचारू रूप से दी. 

अभ्यर्थी के पिता ने पुलिसकर्मी का जताया आभार

इस घटना के बाद अभ्यर्थी के पिता ने पुलिसकर्मी मदन का आभार व्यक्त किया और कहा कि अगर वह समय पर अपने सही केंद्र नहीं पहुंच पाते, तो उनके बेटे का एक साल बर्बाद हो जाता. उन्होंने पुलिस की इस संवेदनशीलता और तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे समय में पुलिसकर्मियों की मदद अमूल्य होती है. आसपास के लोगों ने भी पुलिसकर्मी मदन के इस कदम की सराहना की और कहा कि यह पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर तालमेल का उदाहरण है.

त्रिमुलघेरी पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल मदन ने कहा, ‘मेरा कर्तव्य था कि अभ्यर्थी को समय पर उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाए. नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को गलत केंद्र के कारण वंचित नहीं होना चाहिए. मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई.’ उन्होंने आगे कहा कि पुलिस हमेशा जनता की मदद के लिए तत्पर है और ऐसी स्थितियों में हर पुलिसकर्मी वैसा ही व्यवहार करेगा.

यह भी पढ़ेंः NEET Re-Exam: ‘जमीन पर नहीं, सिर्फ कागजों पर मौजूद सारी व्यवस्थाएं’, दिल्ली में कूलिंग जोन की व्यवस्था पर अभिभावकों ने जताई नाराजगी

Published at : 21 Jun 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Hyderabad NEET Re Exam TELANGANA NEET UG 2026 Exam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीट परीक्षा देने गलत सेंटर पर पहुंच गया छात्र, पुलिसकर्मी बना मददगार, बाइक से टाइम पर सही केंद्र पहुंचाया
नीट परीक्षा देने गलत सेंटर पर पहुंच गया छात्र, पुलिसकर्मी बना मददगार, बाइक से टाइम पर सही केंद्र पहुंचाया
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
इंडिया
NEET Re-Exam: ‘जमीन पर नहीं, सिर्फ कागजों पर मौजूद सारी व्यवस्थाएं’, दिल्ली में कूलिंग जोन की व्यवस्था पर अभिभावकों ने जताई नाराजगी
‘जमीन पर नहीं, सिर्फ कागजों पर मौजूद सारी व्यवस्थाएं’, दिल्ली में कूलिंग जोन की व्यवस्था पर अभिभावकों ने जताई नाराजगी
इंडिया
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा, 7 महिलाओं की मौत
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा, 7 महिलाओं की मौत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी को SIT ने सौंपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, जल्द होगा खुलासा
CM योगी को SIT ने सौंपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, जल्द होगा खुलासा
क्रिकेट
शतक लगाकर भारत को दिलाई जीत, फिर भी टीम इंडिया से कटा इस खिलाड़ी का पत्ता; पूरी दुनिया हैरान
शतक लगाकर भारत को दिलाई जीत, फिर भी टीम इंडिया से कटा इस खिलाड़ी का पत्ता; पूरी दुनिया हैरान
इंडिया
NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा NEET एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
साउथ सिनेमा
Box office: 2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड
2024 की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने 883% कमाया था प्रॉफिट, 5 बिग बजट की फिल्मों का तोड़ा था रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
Video: 90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
शिक्षा
ISRO URSC Internship 2026 : ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
Parenting
Digital Safety For Children: इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिए बिछा है जाल, 13 की उम्र से पहले सिखा दें ये सेफ्टी रूल्स
इंटरनेट की दुनिया में बच्चों के लिए बिछा है जाल, 13 की उम्र से पहले सिखा दें ये सेफ्टी रूल्स
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget