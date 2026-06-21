Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भोपाल में एक छात्रा सिर्फ एक मिनट की देरी से अपनी परीक्षा से चूकी।

परीक्षा में गड़बड़ियां और प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण देशभर में मचे भारी बवाल के बाद राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से रविवार (21 जून, 2026) को एक बार फिर से नीट यूजी 2026 की परीक्षा कराई गई, लेकिन इस परीक्षा में कई जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जहां अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर पर एक मिनट, तीन मिनट या थोड़ी देरी से पहुंची और उन्हें सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया गया.

ताजा घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है, जहां नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने वाली तीन छात्राएं अपने निर्धारित परीक्षा सेंटर का गेट दोपहर 1:30 बजे बंद होने के कुछ मिनट बाद पहुंचीं, लेकिन गेट बंद हो जाने के कारण उन्हें सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया. वहीं, परीक्षा हॉल तक पहुंचने की बेताब कोशिश में तीनों छात्राओं ने एग्जाम सेंटर के मुख्य गेट की रेलिंग पर चढ़कर परिसर के अंदर छलांग लगा दी.

Bengaluru, Karnataka: Students are seen crying after arriving late at the NEET examination centre pic.twitter.com/TYug1N9lep — IANS (@ians_india) June 21, 2026

हालांकि, जब वे सेंटर परिसर का पहला गेट फांदकर अंदर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि एग्जाम सेंटर की तरफ जाने वाला दूसरा गेट भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण तीनों छात्राएं सेंटर पर परीक्षा देने के लिए घुस नहीं पाईं. इसके बाद तीनों छात्राओं को परिसर की दीवार फांदकर बाहर निकलते हुए भी देखा गया.

भोपाल में एक मिनट से छात्रा की छूट गई नीट परीक्षा

इसी तरह की एक दूसरी घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आई. जहां नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की एक अभ्यर्थी छात्रा परीक्षा देने से चूक गई. दरअसल, यह मामला भोपाल के सुभाष एक्सिलेंस स्कूल सेंटर का है, जहां नीट परीक्षा के लिए छात्रा सिर्फ एक मिनट की देरी से एग्जाम सेंटर पहुंची. जिसके बाद उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया गया.

VIDEO | Bhopal, Madhya Pradesh: Two students denied entry into the exam centre for NEET-UG re-examination after arriving late.



Amir Qadri, uncle of one of the aspirants, says, "I have come here with my nephew for his examination. While on our way to the examination centre, we… pic.twitter.com/O1gRJAFQ4o — Press Trust of India (@PTI_News) June 21, 2026

जब मात्र एक मिनट की देरी से कारण बेटी को परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया, तब लड़की के पिता ने मौके पर तैनात जवानों से अंदर जाने देने की विनती की. उन्होंने कहा कि गलती से दूसरे सेंटर पर पहुंच गए थे. हालांकि, काफी कोशिश करने के बाद भी छात्रा को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिली.

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