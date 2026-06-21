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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री

NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री

NEET Re-Exam: बेंगलुरु में परीक्षा हॉल तक पहुंचने की कोशिश में तीनों छात्राओं ने एग्जाम सेंटर के मुख्य गेट की रेलिंग पर चढ़कर परिसर के अंदर छलांग लगा दी. हालांकि, अंदर का गेट भी बंद कर दिया गया था.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 21 Jun 2026 04:40 PM (IST)
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  • भोपाल में एक छात्रा सिर्फ एक मिनट की देरी से अपनी परीक्षा से चूकी।

परीक्षा में गड़बड़ियां और प्रश्नपत्र लीक हो जाने के कारण देशभर में मचे भारी बवाल के बाद राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की तरफ से रविवार (21 जून, 2026) को एक बार फिर से नीट यूजी 2026 की परीक्षा कराई गई, लेकिन इस परीक्षा में कई जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आईं हैं, जहां अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए एग्जाम सेंटर पर एक मिनट, तीन मिनट या थोड़ी देरी से पहुंची और उन्हें सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया गया.

ताजा घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है, जहां नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने वाली तीन छात्राएं अपने निर्धारित परीक्षा सेंटर का गेट दोपहर 1:30 बजे बंद होने के कुछ मिनट बाद पहुंचीं, लेकिन गेट बंद हो जाने के कारण उन्हें सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया. वहीं, परीक्षा हॉल तक पहुंचने की बेताब कोशिश में तीनों छात्राओं ने एग्जाम सेंटर के मुख्य गेट की रेलिंग पर चढ़कर परिसर के अंदर छलांग लगा दी. 

हालांकि, जब वे सेंटर परिसर का पहला गेट फांदकर अंदर पहुंची, तब उन्हें पता चला कि एग्जाम सेंटर की तरफ जाने वाला दूसरा गेट भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण तीनों छात्राएं सेंटर पर परीक्षा देने के लिए घुस नहीं पाईं. इसके बाद तीनों छात्राओं को परिसर की दीवार फांदकर बाहर निकलते हुए भी देखा गया. 

भोपाल में एक मिनट से छात्रा की छूट गई नीट परीक्षा

इसी तरह की एक दूसरी घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आई. जहां नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की एक अभ्यर्थी छात्रा परीक्षा देने से चूक गई. दरअसल, यह मामला भोपाल के सुभाष एक्सिलेंस स्कूल सेंटर का है, जहां नीट परीक्षा के लिए छात्रा सिर्फ एक मिनट की देरी से एग्जाम सेंटर पहुंची. जिसके बाद उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया गया. 

जब मात्र एक मिनट की देरी से कारण बेटी को परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया गया, तब लड़की के पिता ने मौके पर तैनात जवानों से अंदर जाने देने की विनती की. उन्होंने कहा कि गलती से दूसरे सेंटर पर पहुंच गए थे. हालांकि, काफी कोशिश करने के बाद भी छात्रा को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिली. 

यह भी पढ़ेंः NEET री-एग्जाम से पहले एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड, हैदराबाद में 20 साल की सना ने लगाई फांसी

Published at : 21 Jun 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Bhopal NTA NEET UG 2026 Re-Exam
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