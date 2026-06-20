नागपुर के NEET स्टूडेंट को अबूधाबी में मिला सेंटर तो भड़के राहुल गांधी, कहा- 'NTA को...'

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET Re-Exam: नागपुर के स्टूडेंट को अबूधाबी में मिला सेंटर तो आया राहुल गांधी का रिएक्शन, कहा- 'NTA को परीक्षा करवाने का...'

NEET Re-Exam: नागपुर के स्टूडेंट को अबूधाबी में मिला सेंटर तो आया राहुल गांधी का रिएक्शन, कहा- 'NTA को परीक्षा करवाने का...'

राहुल गांधी ने नागपुर के छात्र को अबूधाबी में सेंटर दिए जाने पर कहा कि न तो उसके पास पासपोर्ट है, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न ही अब वक़्त बचा है. क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है?

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 20 Jun 2026 11:35 AM (IST)
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नागपुर के रहने वाले एक स्टूडेंट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने NEET री-एग्जाम का सेंटर अबूधाबी में दिया है. छात्र का कहना है कि उसके पास ना तो पासपोर्ट है और ना परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे हैं. अब इस मामले में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है. 

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'नागपुर का एक बच्चा एक महीने से NEET re-exam की तैयारी कर रहा था. कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया. उसका सेंटर निकला - अबू धाबी.'

छात्र के पास ना पासपोर्ट और ना परिवार के पास पैसे: राहुल गांधी 

उन्होंने कहा कि न तो छात्र के पास पासपोर्ट है और न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे और न ही अब कोई वक़्त बचा है. वो रातभर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है - क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है?

राहुल गांधी ने सवाल पूछा, 'आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए. NTA असल में देश के बच्चों और उनके माता-पिता का सिर्फ़ धीरज टेस्ट कर रही है. जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज सकती है - उसे परीक्षा करवाने का कोई हक़ नहीं.'

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हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद करो: राहुल 

कांग्रेस नेता ने कहा, 'कोटा में मैंने यही कहा था- यह अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही. यह एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है. हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए. वो एक संवेदनशील, ज़िम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं - और हम ये उन्हें दिलवा कर रहेंगे.'

NTA ने इस मामले में क्या कहा?

वहीं इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. एनटीए ने कहा कि इस शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है और जरूरी जांच-पड़ताल के बाद, अगले कुछ घंटों में कैंडिडेट को नागपुर में एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा.

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About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 20 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
NEET NTA Breaking News Abp News RAHUL GANDHI
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