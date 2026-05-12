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देश के 14 राज्यों में नीट का पेपर लीक, कितना बड़ा सिंडिकेट.. 10 पॉइंट में जानें बड़े एग्जाम घोटाले में अबतक क्या-क्या हुआ?
NEET Paper Leak: नीट का पेपर लीक होने के मामले ने पूरे देश में तूल पकड़ लिया है. सरकार ने भी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. NTA ने भी जांच में सहयोग करने की बात कही है.
नीट को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने पूरे माममें केस दर्ज कर लिया है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त लिखित शिकायत के बाद सीबीआई ने एक्शन लेना शुरु कर दिया. पांच टीमों को गठित कर राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भेजना शुरु कर दिया है. ऐसे में जानते हैं, कि अबतक इस मामले में क्या-क्या एक्शन लिए जा चुके हैं.
आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि सीबीआई को जांच सौंपने के बाद से क्या चल रहा है, और क्या हुआ है अबतक ?
- नीट परीक्षा में केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच अब (CBI) को सौंप दी है . एनटीए ने कहा है कि वह जांच एजेंसी को हर तरह का सहयोग देगा और सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज तथा अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. सूत्रों के मुताबिक जांच में यह पता लगाया जाएगा कि कथित पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था, इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे और क्या परीक्षा केंद्रों या एजेंसियों के भीतर से भी किसी तरह की मिलीभगत हुई थी.
- सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. देश के चौदह राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आ रही है. सैम्पल पेपर के रूममेट तैयार किया गया ये पेपर PDF ओर प्रिन्टिग के माध्यम से कहा से कहां पहुचा और कैसे वॉट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से अलग-अलग जगहों पर भेजा गया. इस सब कि जांच में सीबीआई जुट गई है.
- सूत्रों की माने तो NTA ने तैयारी पेपर को छापने के लिय राजस्थान के जयपुर को चुना था. ये सैम्पल पेपर के रूप में लीक हुआ है . उसमें शुरुआती तौर पर सूत्रों से जानकारी मिली है कि पेपर को यहीं से नासिक भेजा गया था. जो वहां पर एक प्रेस में सैम्पल पेपर के रूप में छापा गया था .
- इस पेपर में 120 सवाल पूरे सही थे जो असल पेपर से मेल खाते हैं. आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सैम्पल पेपर के तौर पर तैयार किए गए पेपर के इतनी बड़ी संख्या में सवालों का मेल मिलता हो. इसी शक की वजह से पूरी परीक्षा ही स्थगित कर दी गई.
- सीकर में चल रहे कई कोचिंग सेंटर की भूमिका भी संदिग्ध है. इस मामले में जांच अधिकारी का मुख्य केंद्र भी राजस्थान का सीकर ही रहने वाला है.
- जांच एजेंसी इस मामले की पूरी चैन का पता लगाने में जुटी है. जिसकी शुरुआत कथित तौर पर नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से हुई थी. यही चैन आगे चलकर गुरुग्राम और जयपुर में बिचौलियों के माध्यम से आगे पहुंची और अंत में देश के अन्य राज्यों केरल और तमिलनाड होते हुए सीकर तक पहुंचने में इसके तार जुड़े हैं. जो अब सैम्पल पेपर बांटने के एक बड़े केंद्र के तौर पर देश भर में चर्चा में है.
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- इस जांच प्रमुख नाम में राकेश मंडावरिया हैं, जो सीकर में MBBS काउंसलिंग एजेंट हैं. सूत्रों के मुताबिक, केरल का एक MBBS छात्र और सीकर का एक PG ऑपरेटर भी उस नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसने कई राज्यों में पेपर फैलाया था. और देश के कई राज्यों में धीरे-धीरे अलग-अलग कीमत पर बेचा गया. लीक हुए पेपर को कथित तौर पर सैम्पल पेपर के रूप में दिया गया और इसे 30 हजार रुपये से लेकर 28 लाख रुपये तक में बेचा गया था.
- जांच करने वाले अधिकारी ( सूत्रो) का कहना है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सभी सवाल असली परीक्षा से हूबहू मेल खाते है और अक्सर वे उसी क्रम में है. सैम्पल पेपर को नासिक में छापने के बाद उसे गुरुग्राम लाया गया और सूत्रों के अनुसार फिर उसे व्हाटसएप और इंस्टाग्राम के अलावा अन्य माध्यमों से देश के दूसरे हिस्सों में भेजा गया.
- इस पूरे प्रकरण का खुलासा तब हुआ. जब सीकर के एक हॉस्टल ऑपरेटर ने परीक्षा के बाद पेपर की जांच की और काफी हद तक दोनों एक दूसरे से मेल खाते हुए नजर आए. इसके बाद इसकी शिकायत NTA को की गई और फिर राजस्थान की SOG ने कई लोगों को हिरासत में लिया गया और अब काफी हंगामे के बाद CBI इस मामले की जांच ने शुरू कर दी है. इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो देश के अलग-अलग राज्यों में रवाना हो गई है.
- साल 2024-25 में भी कई बच्चों के काफी ज्यादा नम्बर एक ही सेंटर पर आ गए थे तब भी नीट परीक्षा पर सवाल खड़े हुए थे. राहुल गांधी सहित कई अन्य नेताओं के सवाल खड़े किए थे. सीबीआई की तेज तर्रार गतिविधि इस बात की और इशारा करती है कि वो जल्द ही इस मामले से पर्दा उठा सकती है.
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Source: IOCL