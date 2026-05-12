नीट को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. सीबीआई ने पूरे माममें केस दर्ज कर लिया है. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त लिखित शिकायत के बाद सीबीआई ने एक्शन लेना शुरु कर दिया. पांच टीमों को गठित कर राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भेजना शुरु कर दिया है. ऐसे में जानते हैं, कि अबतक इस मामले में क्या-क्या एक्शन लिए जा चुके हैं.

आइए 10 पॉइंट में समझते हैं कि सीबीआई को जांच सौंपने के बाद से क्या चल रहा है, और क्या हुआ है अबतक ?