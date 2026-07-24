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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया10 साल की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना... पेपरलीक के खिलाफ बिल लाने की तैयारी में सरकार, समझें पूरा प्लान

10 साल की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना... पेपरलीक के खिलाफ बिल लाने की तैयारी में सरकार, समझें पूरा प्लान

New Law Against Paper leak: पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी, उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और कड़ा कर सकती है. नए प्रावधानों के मुताबिक 10 साल की कैद सजा हो सकती है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 24 Jul 2026 11:51 AM (IST)
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केंद्र सरकार पेपर लीक होने से रोकने के लिए बिल लाने की तैयारी में है. नकल-विरोधी मौजूदा कानूनों को और सख्त किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक को लेकर सरकार पहले जो बिल लाई थी, उसी में संशोधन कर प्रावधानों को और कड़ा कर सकती है. केंद्र पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन के बाद 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' में संशोधन लाने की योजना बना रहा है.

सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधनों को शुक्रवार (24 जुलाई) को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है. वहीं नए संशोधन के बाद पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों को 10 साल की कैद की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हालांकि इस पर अभी आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है.

पीएम मोदी ने भी पेपर लीक बिल का किया जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर गुरुवार देर रात बयान जारी किया. उन्होंने कहा, 'पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में कई असरदार कदम उठाए गए हैं. मैंने आज विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने मुझे देर रात प्रस्ताव दे दिया. इस प्रस्ताव पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. सोमवार से संसद का दूसरा हफ्ता शुरू हो रहा है, इसलिए उस बिल को जल्द से जल्द सदन में पारित कराने का प्रयास जाएगी.'

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : CJP Protest: 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए', सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने के बाद अड़ी CJP, दीपके का आया बयान

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 24 Jul 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Paper Leak Sonam Wangchuk PM Modi Breaking News Abp News Cockroach Janta Party CJP Protest
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