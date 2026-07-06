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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNSUI Elections: पेपर लीक विवाद के बाद NSUI का मास्टर प्लान! देशभर में संगठनात्मक चुनाव की तैयारी, समझें पूरा प्लान

NSUI Elections: पेपर लीक विवाद के बाद NSUI का मास्टर प्लान! देशभर में संगठनात्मक चुनाव की तैयारी, समझें पूरा प्लान

NSUI Elections: पेपर लीक विवाद के बाद NSUI ने देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संगठनात्मक चुनाव कराने का रोडमैप तैयार किया है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 06 Jul 2026 09:40 PM (IST)
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पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के बीच कांग्रेस ने अब देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपनी छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी ने हर सरकारी और निजी कॉलेज, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान तक पहुंचने का रोडमैप तैयार किया है. इसके तहत NSUI देशभर में संगठनात्मक चुनाव कराएगी.

इस बारे में जानकारी देते हुए NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने बताया कि संगठन का उद्देश्य छात्रों की भागीदारी बढ़ाना और लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व का चयन करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में बीजेपी और आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है. इसी वजह से NSUI कैंपस स्तर पर चुनाव कराकर छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका देगी.

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विनोद जाखड़ उम्मीदवार को लेकर क्या कहा?

विनोद जाखड़ ने कहा कि जो उम्मीदवार कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर का चुनाव जीतेगा, वही NSUI का आधिकारिक प्रतिनिधि बनेगा. आगे चलकर इन्हीं प्रतिनिधियों में से प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों का भी चयन किया जाएगा. उनका कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद छात्रों के हितों की रक्षा करना और संगठन को नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करना है. NSUI ने संगठनात्मक चुनाव के लिए तीन मुख्य सिद्धांत तय किए हैं. पहला, चुनाव सभी छात्रों के लिए खुले होंगे. दूसरा, सदस्यता और चुनाव प्रक्रिया सभी के लिए आसान और सुलभ होगी. तीसरा, पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी.

चुनाव कितने चरण में होंगे?

चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहले चरण में सभी राज्यों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा. इसके बाद कॉलेज और विश्वविद्यालय अध्यक्षों का चुनाव होगा. दूसरे चरण में चुने गए कॉलेज और विश्वविद्यालय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष, जिला समिति, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश समिति का चुनाव करेंगे. सदस्य बनने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी होगा. उसे भारत के संविधान में आस्था रखनी होगी और वह किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र होना चाहिए. सदस्यता के लिए आयु सीमा 16 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है.

 NSUI का सदस्यता शुल्क क्या है?

आवेदन के साथ कॉलेज का पहचान पत्र और आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य होगा. NSUI ने सदस्यता शुल्क तीन साल के लिए 45 रुपये तय किया है. कांग्रेस का कहना है कि इस नई व्यवस्था के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा और छात्रों को सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 06 Jul 2026 09:40 PM (IST)
Tags :
Paper Leak CONGRESS Vinod Jakhar NSUI Elections
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