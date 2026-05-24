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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET Paper Leak: CBI का पुणे में मनीषा हवलदार के घर पर छापा! GOD नाम से मिला सेव नंबर, जानें क्या है कनेक्शन?

NEET Paper Leak: CBI का पुणे में मनीषा हवलदार के घर पर छापा! GOD नाम से मिला सेव नंबर, जानें क्या है कनेक्शन?

NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में CBI ने पुणे में मनीषा हवलदार के घर छापा मारा. इस दौरान उनके पति के मोबाइल में GOD नाम से सेव नंबर और संदिग्ध चैट मिले हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 24 May 2026 12:47 PM (IST)
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NEET पेपर लीक मामले की जांच लगातार तेज होती जा रही है. इसी कड़ी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पुणे से गिरफ्तार फिजिक्स टीचर मनीषा हवलदार के घर पर छापेमारी की. जांच के दौरान कई अहम जानकारी सामने आई हैं, जिनसे मामले में बड़े नेटवर्क के होने की आशंका बढ़ गई है.

सूत्रों के मुताबिक, मनीषा हवलदार ने कुछ हैंड रिटेन यानी हाथ से लिखे गए प्रश्नपत्र तैयार किए थे. जांच एजेंसियों को शक है कि इन प्रश्नपत्रों को बाद में सबूत मिटाने के लिए जला दिया गया. CBI अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये प्रश्नपत्र किन लोगों तक पहुंचाए गए थे और इसमें और कौन-कौन शामिल था.

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मनीषा हवलदार के पति के मोबाइल में क्या मिला?

जांच में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है. मनीषा हवलदार के पति के मोबाइल फोन में GOD नाम से सेव एक नंबर मिला है. जांच एजेंसियों को इस नंबर से हुई कई संदिग्ध बातचीत के संकेत मिले हैं. CBI अब यह जानने में जुटी है कि आखिर GOD नाम से सेव यह व्यक्ति कौन है और उसका इस पूरे पेपर लीक मामले में क्या रोल है. सूत्रों के अनुसार, GOD नाम वाले कॉन्टैक्ट से हुई बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है. एजेंसियों को शक है कि यह कोई बड़ा व्यक्ति या पूरे नेटवर्क का संचालक हो सकता है. इसी वजह से अब जांच का फोकस इस नंबर और उससे जुड़े लोगों पर बढ़ गया है.

चैट और डेटा मोबाइल से डिलीट किए गए- CBI

CBI को यह भी जानकारी मिली है कि कुछ चैट और डेटा मोबाइल से डिलीट किए गए थे. हालांकि जांच एजेंसियां डिलीट किए गए चैट लॉग और डिजिटल रिकॉर्ड को रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि इन डिलीट संदेशों से मामले के कई बड़े राज खुल सकते हैं. जांच एजेंसियों ने संकेत दिया है कि पेपर लीक के पीछे काम कर रहे असली गॉडफादर तक पहुंचने के लिए जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 24 May 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
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