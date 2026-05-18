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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीट पेपर लीक कांड: महाराष्ट्र के एक कोचिंग का मालिक CBI के शिकंजे में, जानें कैसा पकड़ा गया

नीट पेपर लीक कांड: महाराष्ट्र के एक कोचिंग का मालिक CBI के शिकंजे में, जानें कैसा पकड़ा गया

नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही सीबीआई के घेरे में महाराष्ट्र के लातूर का एक बड़ा कोचिंग संस्थान है. जांच के दौरान पता चला कि पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड कुलकर्णी भी लातूर का ही रहने वाला है.

By : रवि यादव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 18 May 2026 12:00 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है. पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई की जांच के घेरे में महाराष्ट्र के लातूर का एक बड़ा कोचिंग संस्थान आ गया है. सीबीआई ने कोचिंग संस्थान के दफ्तर में छापेमारी की और कई दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की. इस कोचिंग संस्थान का नाम रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस (RCC) है और इसके मालिक शिवराज मोटेगांवकर हैं.

हिरासत में मोटेगांवकर 
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने RCC के मालिक मोटेगांवकर को हिरासत में लिया है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ़्तारी की जा सकती है. बता दें कि सीबीआई की एक विशेष टीम ने रविवार (17 मई) को मोटेगांवकर को पूछताछ के लिए पुणे बुलाया था, जहां देर शाम तक उनसे सवाल-जवाब किए गए. इससे पहले शुक्रवार को भी टीम ने उनसे लगातार 11 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी और फिर आगे की जांच के लिए पुणे आने का नोटिस दिया था.

पीवी कुलकर्णी से करीबी
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को मामले की पड़ताल के दौरान पता चला कि पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी भी लातूर का ही रहने वाला है और वो NTA से जुड़ा हुआ था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कुलकर्णी और मोटेगांवकर एक-दूसरे को पहले से जानते थे. कुछ साल पहले इनके बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, लेकिन बाद में सुलह हो गई. 

कंप्यूटर, लैपटॉप और आईपैड जब्त
कनेक्शन खंगालने के लिए सीबीआई रविवार को दोबारा लातूर में मोटेगांवकर के दफ्तर पहुंची. वहां कंप्यूटर, लैपटॉप और आईपैड जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त कर उनकी जांच की गई. इस कोचिंग सेंटर पर शक तब और गहरा हो गया जब सीबीआई को एकऔर गंभीर शिकायत मिली कि RCC इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर के कई सवाल नीट 2026 के असली प्रश्नपत्र से मिलते-जुलते पाए गए हैं. 

इसी बीच एक सोशल मीडिया वीडियो भी सामने आया, जिसमें RCC के मालिक शिवराज मोटेगांवकर छात्रों से पूछते दिख रहे हैं कि मॉक टेस्ट के कितने सवाल असली परीक्षा में आए, जिस पर छात्र सकारात्मक जवाब देते हुए नजर आते हैं.

ये भी पढ़ें अशोक मित्तल के बाद एक और AAP नेता के खिलाफ ED का एक्शन, दीपक सिंगला के घर रेड

Published at : 18 May 2026 12:00 PM (IST)
Tags :
NEET Paper Leak Case CBI MAHARASHTRA Shivraj Motegaonkar
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