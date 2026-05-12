नीट एग्जाम लीक: दिल्ली से भोपाल तक प्रदर्शन, FIR के बाद CBI ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुरुग्राम, केरल और सीकर भेजी टीम
NEET Paper Leak CBI Action: सीबीआई ने गठित टीमों को राजस्थान, महाराष्ट्र, गुरुग्राम, केरल और सीकर के लिए भेजा है. सीबीआई की टीम एसओजी के द्वारा अरेस्ट किए गए संदिग्ध लोगों से पूछताछ करेगी.
NEET Paper Leak: नीट परीक्षा घोटाले में सीबीआई का एक्शन शुरु हो गया है. सीबीआई ने पांच स्पेशल टीमों का गठन किया है. इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. सीबीआई ने गठित टीमों को राजस्थान, महाराष्ट्र, गुरुग्राम, केरल और सीकर के लिए भेजा है. सीबीआई की टीम एसओजी के द्वारा अरेस्ट किए गए संदिग्ध लोगों से पूछताछ करेगी. सीकर के कोचिंग संस्थानों पर सीबीआई की नजर है. सीबीआई ने NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में केस दर्ज किया. मामला उजागर होने के बाद से ही देशभर में बवाल मचा हुआ है. दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं. दिल्ली में यूथ कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है.
मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई जांच
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर, सीबीआई ने NEET-UG 2026 परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी और सबूत नष्ट करने के अपराधों के लिए बीएनएस के तहत, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत और सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत अपराध दर्ज किए हैं.
ये भी पढ़ें : NEET UG 2026 Exam Cancelled: 'पेपर कैसे लीक हो गया भाई...', ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा ये सवाल
3 मई को आयोजित की गई थी NEET
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि NEET UG - 2026 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा 03.05.2026 को आयोजित की गई थी. यह भी आरोप लगाया गया है कि एनटीए को NEET (UG) - 2026 परीक्षा से संबंधित कुछ दस्तावेजों के परीक्षा आयोजित होने से पहले अनधिकृत रूप से प्रसारित होने की सूचना और सूचना प्राप्त हुई थी.
यह भी पढ़ें:
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
ये आरोप परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता और अखंडता से समझौता होने की आशंका दर्शाते हैं. सीबीआई ने कथित अनियमितताओं की प्रकृति और सीमा के साथ-साथ उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की संलिप्तता का पता लगाने के लिए मामले की व्यापक जांच शुरू कर दी है. सीबीआई की विशेष टीमें गठित कर जांच के लिए विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं. सीबीआई इस मामले में दोषियों की पहचान करने के लिए पूरी तरह से जांच करने के लिए प्रतिबद्ध है.
इस मामले में पूरे देश से 16 लोगों की गिरफ्तारी
- नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है. राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने पेपर लीक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया. नासिक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान पुलिस की एक टीम जल्द ही आरोपी को आगे की जांच के लिए अपने साथ ले जाएगी. आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया था. जांच के दौरान उसने अपना हुलिया भी बदल लिया था.तकनीकी जांच और क्राइम ब्रांच की विशेष टीम की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही. क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया.
- आरोपी को देवदर्शन के लिए जाते समय पकड़ा गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है. कई अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, देशभर में अब तक कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. कुछ अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है. महाराष्ट्र में भी दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से एक को इंदिरानगर इलाके से पकड़ा गया. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मूल रूप से नंदगांव का रहने वाला है और उसकी गतिविधियां हरियाणा, केरल और तमिलनाडु तक फैली हुई थीं.
- पुलिस को आरोपी की जानकारी रात करीब 9:15 बजे मिली थी, जिसके बाद तकनीकी इनपुट, मोबाइल लोकेशन और फोटो के आधार पर उसकी पहचान की गई. आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बाल कटवा लिए थे, कपड़े बदल लिए थे और अपना लुक भी बदल लिया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL