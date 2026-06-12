370 Rupees Biryani Controversy: गुरुग्राम में आयोजित एक कॉमेडी शो से जुड़े विवाद ने अब कानूनी और आधिकारिक रूप ले लिया है. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने कॉमेडियन प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून को उसके समक्ष पेश होने के लिए भी तलब किया है.

NCW directs DGP Haryana to take action in Gurugram Comedy Show Incident; Summoned Pranit More and Himanshu Jangra on June 22 pic.twitter.com/96yiVo19AP — NCW (@NCWIndia) June 11, 2026

वायरल स्टैंड-अप क्लिप के बाद बढ़ा विवाद

यह कार्रवाई उस विवाद के बीच हुई है, जिसमें कॉमेडियन प्रणित मोरे का एक स्टैंड-अप वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. वीडियो में उन्होंने एक डेट का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें बिरयानी पर 370 रुपये खर्च करने पड़े. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सहमति (कंसेंट) और महिलाओं के प्रति नजरिए को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई.

क्यों विवादों में हैं प्रणित मोरे?

कॉमेडियन प्रणित मोरे अपने लाइव स्टैंड-अप शो के दौरान सामने आए दो विवादित क्राउड-वर्क वीडियो क्लिप्स के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. इन वीडियो के वायरल होने के बाद पूरे देश में उनके खिलाफ प्रतिक्रिया देखने को मिली. विवाद बढ़ने के बाद प्रणित मोरे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी. इसके साथ ही उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया. सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आलोचना के कारण यह मामला और चर्चा में आ गया.

क्या है 370 रुपये वाली बिरयानी का मामला?

वायरल वीडियो "₹370 बिरयानी" शीर्षक से सामने आया था. वीडियो में 22 वर्षीय हिमांशु जांगड़ा अपने एक डेट अनुभव के बारे में बात करते दिखाई देते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने डेट के दौरान चिकन बिरयानी पर करीब 370 रुपये खर्च किए थे. वीडियो में हिमांशु जांगड़ा ने कहा कि जब उनकी डेट ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, तो उन्हें बदले में कुछ मिलने की उम्मीद थी. उन्होंने "वसूल तो करूंगा" जैसी टिप्पणी की, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने गलत बयान माना.

सोशल मीडिया पर हुई तीखी प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर इसकी तीखी आलोचना हुई. कई लोगों ने इसे महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और गलत सोच को बढ़ावा देने वाला बताया. वहीं कुछ लोगों ने इसे स्टैंड-अप कॉमेडी का हिस्सा बताते हुए अलग राय भी रखी. राष्ट्रीय महिला आयोग ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा को 22 जून को आयोग के सामने उपस्थित होने के लिए कहा है. साथ ही हरियाणा पुलिस को भी मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.