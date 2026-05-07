शपथ ग्रहण के पहले NCRB रिपोर्ट ने विजय के सामने खड़े किए सवाल, तमिलनाडु में सत्ता की ये है सबसे बड़ी चुनौती
Tamil Nadu Crime Records: 2024 में तमिलनाडु में महिलाओं के खिलाफ कुल 9,343 मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल की तुलना में बहुत मामूली बढ़ोतरी है. इनमें दुष्कर्म और महिलाओं के अपहरण के कई मामले शामिल हैं.
- महिलाओं के खिलाफ अपराध स्थिर, बड़े शहरों में अपराध वृद्धि।
2024 में तमिलनाडु के अपराध आंकड़ों में कई बड़ी बदलाव देखने को मिले. इन तमाम रिपोर्टेड आंकड़ों को देखकर समझ में आता है कि राज्य में अपराध के मामलों में तेजी से बढ़त हुई है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ अपराध ही कारण नहीं है. नए अपराधिक कानून BNS (भारतीय न्याय संहिता) लागू के बाद कई मामलों को दर्ज करने और गिनने का तरीका बदल गया, जिसका असर आंकड़ों पर साफ दिखाई देता है.
राज्य में कुल IPC/BNS अपराध 2023 के 1 लाख 67 हजार मामलों से बढ़कर 1 लाख 97 हजार तक पहुंच गए, यानी अपराध में कुल 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई. अपराध दर भी बढ़कर प्रति एक लाख आबादी पर 255.5 हो गई.
क्या है तमिलनाडु में हिंसा का ग्राफ?
सबसे ज्यादा चर्चा हिंसक अपराध में हुई बढ़ोतरी को लेकर रही. साल 2023 में ऐसे जहां करीब 13 हजार मामले थे, वहीं 2024 में ये संख्या बढ़कर 36 हजार से ज्यादा हो गई. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से नई कानूनी श्रेणियों की वजह से हुई है. अब मारपीट और चोट से जुड़े कई मामलों को भी हिंसक अपराध में गिना जा रहा है. सिर्फ चोट और गंभीर चोट के ही 27 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं.
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वहीं, हत्या के दर्ज मामलों में मामूली कमी देखने को मिली. 2023 में 1,592 मर्डर केस दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में ये संख्या घटकर 1,565 हुई. हालांकि, हत्या की कोशिश के 2,657 मामलें दर्ज किए गए, जो चिंता की बात है.
महिलाओं के खिलाफ अपराध के कितने मामले हुए दर्ज?
महिलाओं के खिलाफ अपराध लगभग स्थिर रहे. 2024 में ऐसे 9,343 मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल की तुलना में बहुत मामूली बढ़ोतरी है. इनमें दुष्कर्म और महिलाओं के अपहरण के कई मामले शामिल हैं. इसके साथ ही, बड़े शहरों में भी अपराध बढ़े हैं. चेन्नई में अपराधों में लगभग 24 प्रतिशत और कोयंबटूर में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. चेन्नई में महिलाओं की मर्यादा और IT कानून से जुड़े मामले भी सामने आए.
आर्थिक अपराध भी बड़ी चुनौती बनी रही. राज्य में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा और चीटिंग के हजारों मामलें दर्ज हुए. हालांकि, पुलिस ने चोरी हुई संपत्ति का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा बरामद कर लिया, जिसे एक उपलब्धि माना जा रहा है. कुल मिलाकर तमिलनाडु में 2024 के अपराध आंकड़े बढ़ते अपराध और बदलती कानूनी व्यवस्था, दोनों की तस्वीर पेश करते हैं.
(रिपोर्ट - अंशु सिंह)
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