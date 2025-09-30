हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया2023 में हर दिन 67 रेल हादसे, 60 से अधिक मौतें; NCRB रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले आंकड़े

2023 में हर दिन 67 रेल हादसे, 60 से अधिक मौतें; NCRB रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले आंकड़े

NCRB की वार्षिक रिपोर्ट ने रेल दुर्घटनाओं और हादसों के आंकड़ें पेश किए हैं. इन आंकड़ों में बताया गया कि रेल हादसों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुई हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 30 Sep 2025 11:30 PM (IST)
Preferred Sources

देश में 2023 में 24,678 रेल दुर्घटनाओं में 21,803 लोग मारे गए, जिनमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें हुईं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. साल 2023 में, सभी रेल दुर्घटनाओं में से 56 मामले चालक की गलती के कारण हुए, जबकि 43 रेल हादसे खराब डिजाइन, पटरी की खराबी, पुल या सुरंग के ढहने आदि के कारण हुए.
 
NCRB की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे दुर्घटनाओं के वर्गीकरण के विश्लेषण से पता चला है कि सबसे ज्यादा 74.9 फीसदी (24,678 में से 18,480) रेल दुर्घटनाएं लोगों के ट्रेन से गिरने या पटरी पर ट्रेन की चपेट में आने के कारण हुईं, जबकि कुल 15,878 लोगों की मौत या तो ट्रेन से गिरने या पटरी पर ट्रेन की चपेट में आने के कारण हुई, जो रेलवे दुर्घटनाओं में हुई कुल मौतों का 72.8 फीसदी है. 

रेल दुर्घटनाओं में 2022 से 2023 में वृद्धि

रेल दुर्घटनाओं में 2022 की तुलना में 2023 में 6.7 फीसदी की वृद्धि हुई है. जहां 2023 में कुल 24,678 दुर्घटनाएं हुईं, वहीं 2022 में 23,139 हादसे हुए थे. NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में रेल दुर्घटनाओं में 3,014 लोग घायल हुए. सबसे अधिक रेल दुर्घटनाएं महाराष्ट्र में हुईं, जहां 5,559 मामले (22.5 प्रतिशत) हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 3,212 (13 फीसदी) हादसे हुए.

इन दोनों राज्यों में रेल दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें भी हुईं, जिनमें महाराष्ट्र में 3,445 मौतें (15.8 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश में 3,149 (14.4 प्रतिशत) लोगों की जान गई. रेलवे क्रॉसिंग पर सबसे अधिक दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गईं. उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग पर कुल 2,483 हादसों में से 1,025 (41.3 प्रतिशत) दुर्घटनाएं हुईं. इसके बाद पश्चिम बंगाल (32.4 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (15.1 प्रतिशत) का स्थान रहा.

उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौत

साल 2023 में, रेलवे क्रॉसिंग पर हुई दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा लोगों की जान उत्तर प्रदेश में गई, जहां कुल 2242 में से 1,007 लोगों की मौत हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में 581 और मध्य प्रदेश में 375 लोगों की मौत हुई. वहीं, भारत में 2023 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के 27,886 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 की तुलना में मामूली गिरावट को दर्शाता है. 

NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल हैं, जहां सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. देश में साल 2022 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ 28545 मामले दर्ज किए गए थे. NCRB के आंकड़ों के अनुसार, अपराध की श्रेणी के अनुसार, 2023 में सबसे अधिक मामले (7,608 या 27.3 प्रतिशत) 'साधारण चोट' के दर्ज किए गए. इसके बाद चोरी के 4,130, (14.8 प्रतिशत) तथा जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी के 3,473 (12.5 प्रतिशत) मामले दर्ज किए गए.

दिल्ली के ये हैं आंकड़ें

मध्यप्रदेश में 5,738 मामले, महाराष्ट्र में 5,115, तमिलनाडु में 2,104 और कर्नाटक में 1,840 मामले दर्ज किए गए. केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली सबसे ऊपर रही, जहां 1,361 मामले दर्ज किए गए और प्रति एक लाख वरिष्ठ नागरिकों में सबसे अधिक अपराध दर 118.6 रही. रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए अपराधों में 1,914 हत्याएं, 104 बलात्कार और हत्या के प्रयास के 721 मामले शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:- महात्मा गांधी की हत्या पर क्या था पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन? जानें

Published at : 30 Sep 2025 11:30 PM (IST)
Tags :
Indian Railway NCRB Rail Accident UTTAR PRADESH MAHARASHTRA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
दिल्ली के चितरंजन पार्क पहुंचे PM मोदी, दुर्गा अष्टमी पर मंत्रोच्चार के बीच जगत जननी की उतारी आरती
टेलीविजन
जन्नत जुबैर की खुबसूरती पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन 10 तस्वीरों में छिपा है जवाब
जन्नत जुबैर पर क्यों फिदा हैं 50 मिलियन लोग? इन तस्वीरों में छिपा है जवाब
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
चाची को दहकते कोयलों पर लेकर चल पड़े चाचा! पैर फिसला और हो गया कांड- वीडियो देख कांप उठेंगे आप
यूटिलिटी
Bihar Assembly Elections: बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट से कट गया नाम तो कैसे जुड़वा सकते हैं, जान लें पूरा प्रोसीजर?
ट्रैवल
Places to Visit in Agra: ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget