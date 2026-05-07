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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNCRB 2024 रिपोर्ट: बंगाल में बीते एक साल में 127% बढ़ा क्राइम, BJP सरकार के सामने बड़ी चुनौती

NCRB 2024 रिपोर्ट: बंगाल में बीते एक साल में 127% बढ़ा क्राइम, BJP सरकार के सामने बड़ी चुनौती

NCRB 2024: पश्चिम बंगाल में 2024 के अपराध आंकड़ों में हिंसक अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अपहरण के मामलों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 07 May 2026 02:53 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में 2024 का अपराध डेटा एक साथ दो तस्वीरें पेश करता है. एक तरफ हिंसक अपराधों में विस्फोटक बढ़ोतरी, दूसरी ओर जांच और चार्जशीट दाखिल करने में पुलिस की असाधारण सक्रियता. सवाल यह है कि क्या तेजी से बढ़ते अपराध पर यह दक्षता काबू पा सकेगी, या आंकड़ों का यह उछाल किसी गहरे सामाजिक बदलाव का संकेत है?

2024 में पश्चिम बंगाल में कुल हिंसक अपराध 22,530 से बढ़कर 51,244 हो गए—यानी 127.4% की चौंकाने वाली वृद्धि. हत्या के मामलों में भी तेजी देखी गई. 2023 के 108 मामलों के मुकाबले 2024 में 163 हत्या के केस दर्ज हुए, जो 50.9% की वृद्धि है. इस श्रेणी में सबसे बड़ा योगदान किडनैपिंग और अपहरण का रहा, जहां 22,530 मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, गंभीर चोट के 7,717 केस और हत्या के प्रयास के 330 मामले सामने आए.

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महिलाओं के खिलाफ अपराध: दोगुना हुआ खतरा

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भी तेज उछाल दर्ज हुआ. 2023 में 564 मामलों से बढ़कर 2024 में 1,118 केस दर्ज हुए, यानी 98.2% की वृद्धि.  विशेष रूप से, महिलाओं के अपहरण के 2,934 मामले सामने आए, जो इस बात का संकेत है कि महिला सुरक्षा अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है. राजधानी कोलकाता में ही पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के 3,369 मामले दर्ज हुए, जबकि 157 स्टॉकिंग केस सामने आए.  यह ट्रेंड बताता है कि खतरा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं—घर के भीतर भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा गहराई से मौजूद है.

‘अन्य अपराध’ में विस्फोट: 1.57 लाख केस

सबसे चौंकाने वाला उछाल “Other IPC/BNS crimes” श्रेणी में देखने को मिला. 2023 के 76,400 मामलों से बढ़कर 2024 में यह संख्या 1,57,909 हो गई—यानी 106.7% की वृद्धि. यह श्रेणी उन अपराधों को कवर करती है जो बड़े अपराध वर्गों में नहीं आते, लेकिन इनकी संख्या बताती है कि कानूनी उल्लंघनों का दायरा तेजी से फैल रहा है.

संपत्ति अपराध: नुकसान कम, रिकवरी बेहतर

दिलचस्प तौर पर, जहां हिंसक अपराध बढ़े हैं, वहीं संपत्ति अपराधों से होने वाला आर्थिक नुकसान घटा है. चोरी की संपत्ति का कुल मूल्य 2023 में ₹123.8 करोड़ से घटकर 2024 में ₹98.0 करोड़ रह गया—यानी 20.8% की गिरावट. पुलिस ने ₹39.2 करोड़ की संपत्ति बरामद की, जिससे रिकवरी रेट 40% तक पहुंच गया.

कोलकाता: राज्य से अलग तस्वीर

पश्चिम बंगाल में जहां कुल मिलाकर अपराध के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, वहीं राजधानी कोलकाता की तस्वीर कुछ हद तक अलग और नियंत्रित नजर आती है. 2024 के आंकड़ों के मुताबिक, शहर में हत्या के सिर्फ 3 मामले दर्ज हुए, जो राज्य के कुल आंकड़ों के मुकाबले बेहद कम हैं. हालांकि, बच्चों के खिलाफ अपराध के 235 पीड़ित सामने आए, जो यह दिखाता है कि संवेदनशील वर्ग अब भी जोखिम में है. वहीं बुजुर्गों पर हमले के 3 मामले दर्ज हुए, लेकिन राहत की बात यह रही कि बुजुर्गों के खिलाफ रेप या अन्य जघन्य अपराध का एक भी मामला सामने नहीं आया. यह डेटा स्पष्ट संकेत देता है कि कोलकाता में कानून-व्यवस्था कुछ मामलों में अपेक्षाकृत बेहतर नियंत्रण में है, खासकर गंभीर अपराधों के संदर्भ में. लेकिन बच्चों और कमजोर वर्गों से जुड़े आंकड़े यह भी बताते हैं कि सुरक्षा की चुनौती पूरी तरह खत्म नहीं हुई है.

90.6% चार्जशीटिंग, फिर भी बढ़ता अपराध: नई सरकार के सामने असली चुनौती क्या है?

पश्चिम बंगाल में 2024 के आंकड़े एक दिलचस्प लेकिन उलझी हुई तस्वीर पेश करते हैं. एक ओर पुलिस की कार्यक्षमता मजबूत दिखती है—IPC और BNS मामलों में 90.6% चार्जशीटिंग रेट, जो देश में शीर्ष स्तर पर है. इसका मतलब है कि जांच तेजी से पूरी हो रही है और मामले अदालत तक पहुंच रहे हैं, लेकिन यहीं से नई सरकार के सामने असली चुनौती शुरू होती है. क्योंकि दूसरी तरफ हिंसक अपराधों में तेज उछाल साफ संकेत देता है कि सिर्फ जांच की गति बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. यह एक क्लासिक “एनफोर्समेंट बनाम प्रिवेंशन” का संकट है.

पुलिस अपराध होने के बाद सक्रिय है, लेकिन सवाल यह है कि अपराध होने से पहले उसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? नई सरकार के लिए यह स्थिति राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण है. क्या कानून-व्यवस्था को सिर्फ आंकड़ों से आंका जाएगा? क्या सामाजिक तनाव, बेरोजगारी, स्थानीय विवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसे कारणों पर फोकस होगा? अगर अपराध की यह रफ्तार जारी रही, तो उच्च चार्जशीटिंग रेट भी जनता के भरोसे को बहाल नहीं कर पाएगा. यानी, नई सरकार के लिए असली कसौटी यही है. सिर्फ अपराध सुलझाना नहीं, बल्कि उसे होने से पहले रोकना.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 07 May 2026 02:53 PM (IST)
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West Bengal Crime 2024 NCRB Report Analysis Violent Crime Surge India Law And Order Bengal
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