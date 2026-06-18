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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातीन साल पहले अस्तित्व में आई NCPI कैसे बनी NDA की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी! जानें शुरुआत में पार्टी के पास थे कितने सांसद?

तीन साल पहले अस्तित्व में आई NCPI कैसे बनी NDA की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी! जानें शुरुआत में पार्टी के पास थे कितने सांसद?

National Democratic Alliance: बंगाल की धरती पर तीन साल पहले उभरी NCPI का दायरा सिर्फ बंगाल के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी राज्य असम और त्रिपुरा तक था, लेकिन NCPI 20 सांसदों के साथ राष्ट्रीय पार्टी बन गई है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Jun 2026 10:54 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में पिछले कई दिनों से फूट और विधायकों-सांसदों की गुटबाजी को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ था. बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी के कई विधायक और सांसद राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद से अपने नेतृत्व और पार्टी की राजनीति से बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे थे. जहां बंगाल विधानसभा में टीएमसी के कई विधायकों ने अलग गुट बना लिया, वहीं संसद में भी पार्टी के सांसदों ने अपने नेतृत्व के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था.

इस बीच, भारतीय राजनीति में जिस राजनीतिक दल का सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वो पश्चिम बंगाल की एक छोटी सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) रही. बंगाल की धरती पर तीन साल पहले उभरी NCPI देश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक छोटी सहयोगी पार्टी है. जिसका दायरा पश्चिम बंगाल के साथ-साथ उत्तर-पूर्वी राज्य असम और त्रिपुरा तक है.

TMC के बागी सांसदों से NCPI की बल्ले-बल्ले

शुरुआत से ही यह पार्टी क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर राजनीति में भाग ले रही थी, भारत के संसद में पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन हाल ही में टीएमसी में पड़ी फूट के बाद NCPI की चांदी हो गई. क्योंकि टीएमसी नेता काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में पार्टी के सारे बागी सांसदों ने NCPI में विलय कर लिया. सबसे हैरानी की बात तब सामने आई, जब NDA की सहयोगी दलों की लिस्ट में निचले क्रमांक में नजर आने वाली NCPI अचानक से गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसके पास संसद में 20 सांसदों का समर्थन है.

NDA के सहयोगी दलों में किसकी कितनी ताकत?

देश में सत्ताधारी गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) संसद में 240 सांसदों के समर्थन से सबसे बड़ी पार्टी है. हालांकि, इस लिस्ट में पहले चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) दूसरे नंबर पर आती थी, जिसके पास 16 सांसद थे, लेकिन NCPI के 20 सांसद होने से अब यह लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई है और टीडीपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है.

वहीं, एनडीए में 13 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना चौथे नंबर पर काबिज है, जबकि नीतिश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल (यूनाइटेड) 12 सांसदों के साथ पांचवे नंबर पर है.  

यह भी पढ़ेंः ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ममता बनर्जी गुट को HC से झटका

Published at : 18 Jun 2026 10:54 PM (IST)
Tags :
NCPI BJP NDA WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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