हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया25 दिसंबर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन होगा शुरू, क्रिसमस पर पहले प्लेन की होगी लैंडिंग

25 दिसंबर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन होगा शुरू, क्रिसमस पर पहले प्लेन की होगी लैंडिंग

NMIA in Mumbai: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालन के शुरुआती चरण में प्रतिदिन 23 निर्धारित विमान प्रस्थान होंगे और एयरपोर्ट का संचालन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ 12 घंटे तक होगा.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 17 Nov 2025 11:09 PM (IST)
नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Navi Mumbai International Airport – NMIA) का संचालन 25 दिसंबर, 2025 से वाणिज्यिक उड़ानों के लिए आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 8 अक्टूबर, 2025 को किए गए उद्घाटन के बाद अब यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यात्रियों के लिए तैयार है, जो मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) की बढ़ती हवाई मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

25 दिसंबर को एयरपोर्ट के संचालन के पहले दिन 23 उड़ानें प्रस्थान करेंगी, फरवरी से 34 दैनिक प्रस्थान; संचालन के पहले चरण में 25 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 तक एयरपोर्ट प्रतिदिन 23 निर्धारित प्रस्थान संभालेगा. इस अवधि में हवाई अड्डा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे संचालित होगा और प्रति घंटे अधिकतम 10 विमान संचालन (ATMs) संभव होंगे. वहीं, फरवरी 2026 से NMIA पूर्ण 24×7 संचालन में प्रवेश करेगा और दैनिक प्रस्थान बढ़कर 34 हो जाएंगे.

NMIA पर पहला आगमन और प्रस्थान इंडिगो एयरलाइन करेगा संचालित

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू होने के बाद पहला विमान आगमन और प्रस्थान इंडिगो एयरलाइन संचालित करेगा. उद्घाटन के दिन पहला आगमन विमान IndiGo 6E460 होगा, जो सुबह आठ बजे बेंगलुरु से उतरेगा. इसके बाद IndiGo 6E882 विमान सुबह 8:40 बजे हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा, जो नए हवाई अड्डे से पहली प्रस्थान उड़ान होगी. शुरुआती चरण में IndiGo, Air India Express और Akasa Air मिलकर NMIA से कुल 16 प्रमुख घरेलू शहरों के लिए उड़ानें संचालित करेंगी.

25 दिसंबर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन होगा शुरू, क्रिसमस पर पहले प्लेन की होगी लैंडिंग

NMIA से जिन 16 घरेलू शहरों में उड़ानें संचालित होगी, उनमें अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोचीन, कोयंबटूर, दिल्ली, गोवा (GOI और GOX), हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मंगलुरु, नागपुर और वडोदरा शामिल है.

तैयारियों के लिए जारी है ORAT ट्रायल

नए हवाईअड्डे पर निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत ऑपरेशनल रेडिनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ORAT) ट्रायल किए जा रहे हैं. सभी एजेंसियां, सुरक्षा बल और एयरलाइन पार्टनर इसमें शामिल हैं. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए CISF को 29 अक्टूबर, 2025 को आधिकारिक रूप से NMIA में तैनात किया गया.

भारत के भविष्य का प्रमुख एविएशन हब

25 दिसंबर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन होगा शुरू, क्रिसमस पर पहले प्लेन की होगी लैंडिंग

NMIA का विकास नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (NMIAL) की ओर से किया जा रहा है. यह एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजना है, जिसमें अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की 74% हिस्सेदारी और CIDCO की 26% हिस्सेदारी है. एयरपोर्ट 1,160 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और पूरी तरह विकसित होने पर 90 मिलियन यात्री प्रति वर्ष (MPPA) संभालने की क्षमता रखेगा. इसके दो समानांतर रनवे, अत्याधुनिक टर्मिनल, आधुनिक कार्गो सुविधाएं और पर्यावरण-अनुकूल ढांचा इसे भारत के सबसे उन्नत हवाईअड्डों में शामिल करेंगे.

भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है NMIA

हवाई अड्डे का डिजाइन भारतीय राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है, जो इसे एक भविष्यवादी और आकर्षक रूप देता है. शुरुआती चरण में NMIA की क्षमता 20 MPPA यात्री की होगी, 0.5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक कार्गो क्षमता, NMIA का लक्ष्य परिचालन कुशलता, स्थिरता और यात्री अनुभव के नए मानक स्थापित करना है. इसका रणनीतिक स्थान इसे पश्चिमी भारत का प्रमुख प्रवेश द्वार और वैश्विक विमानन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगा.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 17 Nov 2025 11:09 PM (IST)
Christmas MUMBAI NAVI MUMBAI MAHARASHTRA NMIA
