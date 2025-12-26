हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापहाड़ बचाने के लिए यूथ कांग्रेस का ‘अरावली सत्याग्रह’, 7 जनवरी से शुरू होगी 1,000 KM की यात्रा

पहाड़ बचाने के लिए यूथ कांग्रेस का ‘अरावली सत्याग्रह’, 7 जनवरी से शुरू होगी 1,000 KM की यात्रा

Aravalli Hills: नेशनल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि BJP सरकार ने पहले भारत की शाश्वत संस्कृति को प्रदूषित किया और अब देश के पर्यावरण को बर्बाद करने पर तुली हुई है.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 26 Dec 2025 06:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली को बचाने के लिए नेशनल यूथ कांग्रेस अगले साल की शुरुआत में 7 जनवरी से ‘अरावली सत्याग्रह’ की शुरुआत करने जा रही है. ये सत्याग्रह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरेगा और करीब 1,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा, जो 20 जनवरी, 2026 तक चलेगी.

नेशनल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने पहले भारत की शाश्वत संस्कृति को प्रदूषित किया और अब देश के पर्यावरण को बर्बाद करने पर तुली हुई है. उन्होंने कहा, “अरावली डेढ़ अरब साल पुरानी है. यह सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, बल्कि उत्तर भारत का सुरक्षा कवच हैं. इन्हें खत्म करना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.”

सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का आरोप

यूथ कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ताव दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की परिभाषा से बाहर कर दिया जाए. इसी 100 मीटर के पैंतरे का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है.

हाल ही में राजस्थान सरकार ने 50 नई माइनिंग लीज जारी की हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज किया गया. इतना ही नहीं, साल 2010 से बंद पड़ी खनन गतिविधियों को भी बिना किसी वैध प्रस्ताव के दोबारा शुरू कर दिया गया है.

यूथ कांग्रेस ने रखी तीन प्रमुख मांगें

यूथ कांग्रेस का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल रेयर अर्थ मिनरल्स की सीमित माइनिंग की बात कही थी, लेकिन सरकार इसका फायदा उठाकर संसाधनों को अपने करीबी लोगों को सौंप रही है. निकोबार द्वीप, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुए फैसलों का भी हवाला दिया गया. जिसके रोकने के लिए नेशनल यूथ कांग्रेस ने तीन प्रमुख मांगें रखीं हैं. जिसमें,

  • 100 मीटर की ऊंचाई वाला नियम पूरी तरह खत्म किया जाए.
  • पूरे अरावली क्षेत्र को क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित किया जाए.
  • अवैध और मनमानी खनन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगे.

इस सत्याग्रह यात्रा में कांग्रेस नेता, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता, पर्यावरणविद और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे. यात्रा हाइब्रिड मोड में होगी ताकि देशभर से लोग इससे जुड़ सकें.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 26 Dec 2025 06:56 PM (IST)
