जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, DGP को FIR के निर्देश

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग लड़की और उसके साथी के साथ सबके सामने छेड़छाड़, मारपीट, गलत तरीके से रोकने और उत्पीड़न की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बिहार के DGP को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि तुरंत FIR दर्ज की जाए, वीडियो फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए और एक तय समय-सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए.

आयोग ने पत्र में लिखा, 'मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो के अनुसार, कुछ लोगों ने रात में दोनों को घेरकर युवती को पकड़ने, खींचने और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, जबकि उसके साथी के साथ भी मारपीट की गई.

वीडियो की शेयरिंग पर रोक लगाने की मांग

NCW ने पीड़ितों को सुरक्षा, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक वीडियो की आगे की शेयरिंग पर रोक लगाने के लिए जरूरी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अध्यक्ष ने 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भी मांगी है. आयोग ने कहा, महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और निजता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार्य नहीं है.

तीन आरोपियों की गिरफ्तारी

एसपी जमुई ने घटना की पुष्टि की है. जमुई एसपी विश्वजीत दयाल ने एबीपी न्यूज से फोन पर बताया कि आज सुबह ये वीडियो संज्ञान में आया है. वीडियो के आधार पर पीड़िता की पहचान की गई और उसका बयान दर्ज किया गया. पुलिस के अनुसार, पीड़िता के बयान से पता चला कि घटना 19 सितंबर की शाम करीब सात बजे की है. एसपी ने बताया कि वीडियो के फ्रेम में छह-सात लोग दिखाई दे रहे हैं. इनमें से कुछ लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली थी. पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करने के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

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राज्य महिला आयोग ने भी लिया संज्ञान

मामले में राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है. आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने कहा कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से घटना की जानकारी ली है. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि सोमवार शाम तक मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि वह इस मामले में जमुई के पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजेंगी और घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई की जानकारी लेंगी.

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार लड़के और लड़की को कुछ लोग रास्ते में रोक लेते हैं. वीडियो में लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है. लड़की वहां मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर उन्हें जाने देने की अपील करती नजर आ रही है. वह कहती सुनाई देती है, बच्चा हैं, जाने दीजिए. अब कभी नहीं आएंगे. इस दौरान मौके पर कई अन्य लोग भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं.

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