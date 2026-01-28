हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेरल में PFI जिहादी साजिश मामले में NIA का बड़ा एक्शन, 9 ठिकानों पर एकसाथ छापे, कई सबूत बरामद

केरल में PFI जिहादी साजिश मामले में NIA का बड़ा एक्शन, 9 ठिकानों पर एकसाथ छापे, कई सबूत बरामद

NIA Raid in Kerala: जांच एजेंसी का कहना है कि PFI के नेता और कार्यकर्ता युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे. खासतौर पर ऐसे युवाओं को निशाना बनाया जा रहा था, जो आसानी से बहकाए जा सकते थे.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Jan 2026 08:10 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े जिहादी साजिश मामले में बड़ी कार्रवाई की है. NIA ने बुधवार (28 जनवरी, 2026) को केरल राज्य के अलग-अलग इलाकों में कुल 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान एजेंसी को डिजिटल डिवाइस, अहम दस्तावेज और कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, जो PFI और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों से जुड़ी बताई जा रही है.

NIA ने ये मामला सितंबर 2022 में दर्ज किया गया था. जांच में सामने आया है कि PFI देश में हिंसक जिहाद की सोच फैलाने और भारत को तोड़कर 2047 तक इस्लामिक रूल स्थापित करने की साजिश रच रहा था.

युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की साजिशः NIA

जांच एजेंसी का कहना है कि PFI के नेता और कार्यकर्ता युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे. खासतौर पर ऐसे युवाओं को निशाना बनाया जा रहा था, जो आसानी से बहकाए जा सकते थे. उन्हें सांप्रदायिक नफरत फैलाने, हिंसा के लिए तैयार करने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी.

आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने में भी PFI सक्रियः NIA

NIA की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि PFI ना सिर्फ हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था, बल्कि आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने में भी सक्रिय था. संगठन के अलग-अलग नेटवर्क के जरिए पैसे इकट्ठा कर हिंसा और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी.

जांच में यह बात भी सामने आई है कि PFI ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए कई अलग-अलग विंग और यूनिट बना रखी थी. इनमें रिपोर्टर्स विंग, फिजिकल एंड आर्म्स ट्रेनिंग विंग और सर्विस टीम्स या हिट टीम्स शामिल थी.

फिजिकल एजुकेशन की आड़ में दी जा रही हथियारों की ट्रेनिंगः NIA

इन विंग्स के जरिए संगठन अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था. NIA के अनुसार, संगठन के कैंपस और अन्य ठिकानों पर फिजिकल एजुकेशन, योगा ट्रेनिंग जैसी चीजों की आड़ में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी. वहीं, हिट टीम्स को खास टारगेट्स को खत्म करने के लिए तैयार किया जा रहा था. NIA ने साफ किया है कि इस मामले में जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं.

Published at : 28 Jan 2026 08:10 PM (IST)
Kerala PFI National Investigation Agency NIA  NIA RAIDS
