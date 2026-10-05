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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकैब-बाइक टैक्सी में महिलाओं की सुरक्षा पर NCW गंभीर, कीं ये सिफारिश

कैब-बाइक टैक्सी में महिलाओं की सुरक्षा पर NCW गंभीर, कीं ये सिफारिश

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 05 Oct 2026 06:45 PM (IST)
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राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐप-आधारित टैक्सी में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास सुझावों की सिफारिश की है. जिसमें ड्राइवरों के बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन, सभी कैब में अनिवार्य SOS बटन, रात के समय सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम और रूट डायवर्जन या संदिग्ध ठहराव के लिए रियल टाइम अलर्ट की सिफारिश की गई है.

ऐप-आधारित टैक्सी में महिला यात्रियों के साथ उत्पीड़न या मारपीट के कई मामलों के साथ-साथ ड्राइवर या वाहन की पहचान में गड़बड़ी, रूट डायवर्जन, अभद्रता करने, पीछा करना, असुरक्षित ड्रॉप-ऑफ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में देरी जैसी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए NCW ने यह कदम 
उठाया है.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 05 Oct 2026 06:45 PM (IST)
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