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कैब-बाइक टैक्सी में महिलाओं की सुरक्षा पर NCW गंभीर, कीं ये सिफारिश
राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐप-आधारित टैक्सी में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कुछ खास सुझावों की सिफारिश की है. जिसमें ड्राइवरों के बैकग्राउंड का वेरिफिकेशन, सभी कैब में अनिवार्य SOS बटन, रात के समय सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम और रूट डायवर्जन या संदिग्ध ठहराव के लिए रियल टाइम अलर्ट की सिफारिश की गई है.
ऐप-आधारित टैक्सी में महिला यात्रियों के साथ उत्पीड़न या मारपीट के कई मामलों के साथ-साथ ड्राइवर या वाहन की पहचान में गड़बड़ी, रूट डायवर्जन, अभद्रता करने, पीछा करना, असुरक्षित ड्रॉप-ऑफ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में देरी जैसी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए NCW ने यह कदम
उठाया है.
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