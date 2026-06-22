लखनऊ अग्निकांड में अब तक 15 बच्चों की मौत, राष्ट्रपति ने जताया दुख, जानें खड़गे ने क्या कहा

Reaction on Lucknow Fire Break incident: राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई. इसमें तकरीबन 15 बच्चों की मौत हुई है. बताया गया कि यह आग बिल्डिंग में चल रहे कोचिंग सेंटर में लगी. इसके बाद पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई. इमारत में पेट शॉप, लाइब्रेरी, गेमिंग जोन और कोचिंग सेंटर चल रहा था. अब इस पर देशभर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है.

भारत की राष्ट्रपति ने घटना पर जताया दुख

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि लखनऊ में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी जताया दुख

राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए, घटना पर दुख जताया है. उन्होंने कहा है कि लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है. मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है, जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है. इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

Lucknow Coaching Center Fire Live Updates

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताया दुख

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के हादसे में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है. सभी शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं.



सीएम योगी ने भी जताया हादसे का दुख

सीएम योगी ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आज मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है. अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक अग्निकांड की दुखद घटना हुई है, उसकी चपेट में कुछ बच्चे आए हैं, उनकी दुखद मौत हुई है. इसलिए मुझे तत्काल वापस जाना पड़ रहा है, जिन्होंने जान खोई उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.

योगी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है?

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की दुखद घटना में कई लोगों की जान चली गई है, जो बेहद पीड़ादायक व हृदयविदारक है. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। कांग्रेस पार्टी सभी शोकसंतप्त परिवारों व घायलों के साथ है. मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा घायलों के शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख

प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी संदेश में पीएम मोदी ने कहा, 'उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आग लगने की घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हरसंभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं.'

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यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी आया बयान

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि यूपी की राजधानी लखनऊ के एक कोचिंग सेन्टर में आज दोपहर बाद हुई अग्निकाण्ड में अनेक लोगों की मौत तथा और भी कई लोगों के घायल हो जाने की घटना अति-दुखद. इस प्रकार की जानलेवा घटनायें दिल को दहलाने वाली होती हैं तथा कितने ही परिवार की उम्मीदों को बिखेर देती हैं. ऐसी दुखद घटनाओं की रोकथाम के लिये सबको मिलकर सही से काम करने की ज़रूरत है. सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा.

कांग्रेस प्रदेश ने घटना को सरकार की नाकामी करार दिया

यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग में दर्जनों छात्रों की दर्दनाक मौत की खबर अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है. बाबा विश्वनाथ दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. यह घोर लापरवाही का बड़ा उदाहरण है. प्रदेश की राजधानी, जहां मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और तमाम विधायक रहते हैं, वहां इतनी बड़ी घटना होना भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाता है. सरकार को इसका जवाब देना होगा. इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.

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