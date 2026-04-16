'बच्चा चाहिए तो पत्नी को भेजो...', TCS कर्मचारी ने खोले डार्क सीक्रेट, बयान से मचा बवाल

महाराष्ट्र के नासिक स्थित TCS ऑफिस से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक पुरुष कर्मचारी ने अपने कुछ सहकर्मियों पर मानसिक उत्पीड़न, धार्मिक दबाव और आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगाए हैं. यह मामला तब और चर्चा में आया जब इससे पहले एक महिला कर्मचारी ने भी इसी ऑफिस के कुछ लोगों पर यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए थे.

पीड़ित पुरुष कर्मचारी ने अपनी शिकायत में बताया कि जब वह साल 2022 में कंपनी में शामिल हुआ, तभी से उसके साथ गलत व्यवहार शुरू हो गया. उसने आरोप लगाया कि उसके टीम लीडर तौसीफ अत्तर और सहकर्मी दानिश शेख ने उसे लगातार निशाना बनाया. अपने पद का फायदा उठाकर उस पर जरूरत से ज्यादा काम डाला जाता था, जिससे वह मानसिक रूप से दबाव में रहे.

पुरुष कर्मचारी का बयान

पुरुष कर्मचारी का कहना है कि उसे कई बार नमाज़ पढ़ने, कलमा पढ़ने और धार्मिक टोपी पहनने के लिए मजबूर किया गया. इतना ही नहीं, 2023 में ईद के मौके पर उसे एक सहकर्मी के घर ले जाया गया, जहां उसे टोपी पहनाकर नमाज़ पढ़वाई गई और उसकी तस्वीरें खींचकर ऑफिस के ग्रुप में शेयर की गईं, जिससे उसे शर्मिंदा किया जा सके. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उसके धर्म और निजी जीवन का बार-बार मजाक उड़ाया गया. वह रुद्राक्ष की माला पहनता था, जिस पर सहकर्मी टिप्पणी करते थे और हिंदू मान्यताओं पर सवाल उठाते थे. इसके अलावा, उसे नॉन-वेज खाने के लिए भी मजबूर किया गया, जबकि वह शाकाहारी है. मना करने पर उसका मजाक बनाया गया.

निजी जिंदगी को लेकर भी आपत्तिजनक बातें

मामला तब और गंभीर हो गया जब उसकी निजी जिंदगी को लेकर भी आपत्तिजनक बातें की गईं. पीड़ित के मुताबिक, शादी के कई साल बाद भी संतान न होने पर सहकर्मियों ने उसका मजाक उड़ाया और बेहद गलत टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो अपनी पत्नी को उनके पास भेज दे. उसने यह भी बताया कि एक बार विरोध करने पर उस पर हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई. इसके अलावा, आरोप है कि जब उसके पिता बीमार हुए तो सहकर्मियों ने कहा कि अगर वह धर्म बदल ले तो उसके पिता ठीक हो जाएंगे. पीड़ित के अनुसार, जब उसने इन बातों का विरोध करना शुरू किया तो उसे नौकरी से निकालने की कोशिश की गई और उसके खिलाफ झूठी शिकायतें की गईं. उसने दावा किया कि यह सब 2022 से लेकर 23 मार्च 2026 तक चलता रहा.

महिला कर्मचारी की FIR में भी दर्ज

इस मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनका नाम पहले एक महिला कर्मचारी की FIR में भी दर्ज हो चुका है. उस महिला ने भी यौन उत्पीड़न और धार्मिक दबाव के आरोप लगाए थे. अब पीड़ित ने संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. इस पूरे मामले ने कॉर्पोरेट ऑफिस में कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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