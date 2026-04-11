नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कई बैंक खातों को किया सील

नासिक में खुद को भविष्य बताने वाला बताने वाले अशोक खरात का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है. जो व्यक्ति लोगों को उनका भविष्य बताने का दावा करता था, वह अब खुद अपने हालात से परेशान नजर आ रहा है. पूछताछ के दौरान उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि वह इस मामले से बाहर निकल पाएगा और शायद उसका अंत भी यहीं हो जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक, अशोक खरात के खिलाफ अब तक 15 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और पुलिस एक और मामले में उससे लगातार पूछताछ कर रही है. जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि उसने धोखाधड़ी से जुड़े आरोपों को स्वीकार कर लिया है. उस पर यह आरोप है कि वह धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर लोगों को धोखा देता था, महिलाओं का यौन शोषण करता था और पैसों में गड़बड़ी करता था.

प्रवर्तन निदेशालय ने की कार्रवाई

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, अशोक खरात और उसकी पत्नी कल्पना खरात के तीन बैंक खातों को सील कर दिया गया है. इन खातों में हुए संदिग्ध लेन-देन की बारीकी से जांच की जा रही है. जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि वह खुद को अधिकारी बताकर लोगों को डराता था और ईडी व आयकर विभाग की कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे पैसे वसूलता था.

नासिक के अलावा पुणे, मुंबई और अहिल्यानगर में मौजूद उसके बैंक खातों की भी जांच चल रही है, जहां करोड़ों रुपये के लेन-देन की पड़ताल की जा रही है. सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में उसकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई हो सकती है. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया है और एसआईटी की जांच में आगे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है.

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