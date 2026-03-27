'30 अप्रैल तक इंतजार करें', पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'30 अप्रैल तक इंतजार करें', सरकार ने घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन

'30 अप्रैल तक इंतजार करें', सरकार ने घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन

तेल कंपनियों को राहत देने के लिहाज से सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के फैसले को लेकर कांग्रेस का पहला रिएक्शन आया है. सरकार ने यह फैसला मिडिल ईस्ट तनाव को देखते हुए लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 27 Mar 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources

तेल कंपनियों की मदद के लिए सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जाने को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की तरफ से पहला रिएक्शन आया है. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को चुनावी करार देते हुए कहा कि कटौती चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए की गई है. 

जयराम रमेश बोले- 30 अप्रैल तक का इंतजार करना चाहिए

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि लोगों को 30 अप्रैल तक का इंतजार करना चाहिए. पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होगा. 

कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरीं, जैसा कि पिछले 12 सालों में सात अलग-अलग मौकों पर हुआ, भारत में उपभोक्ता कीमतें कम नहीं हुईं. आज की घोषणा विधानसभा चुनाव के कारण है. 30 अप्रैल तक इंतजार करें. 

खेड़ा बोले-  उपभोक्ताओं को राहत सिर्फ कहानियों में, वास्तविकता में नहीं

जयराम रमेश के अलावा, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि अगर आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की सुर्खियां देखीं और सोचा कि सरकार ने आपकी जेब को राहत दी है तो आप गलत हैं. फिलहाल, डीलरों और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें समान हैं. 

उन्होंने कहा कि वास्तव में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया गया है, जो तेल कंपनियों द्वारा सरकार को भुगतान किए जाने वाला शुल्क है. कांग्रेस नेता ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से तेल कंपनियां घाटा झेल रही हैं. सरकार अब केवल उस बोझ का एक छोटा सा हिस्सा साझा करने पर सहमत हुई है, लेकिन विशेष अतिरिक्त शुल्क को कम कर रही है, वह भी लगभग एक महीने बाद. 

खेड़ा ने आगे कहा कि उपभोक्ताओं के लिए राहत सिर्फ कहानियों में है, वास्तविकता में नहीं है. सरकार को सुर्खियां बटोरने और लोगों को बेवकूफ बनाने के बजाय उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत देने पर ध्यान देना चाहिए.

पेट्रोल पर 3 रुपए घटाए, डीजल पर शून्य कर दिए

इधर, सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों से निपटने में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) जैसी तेल विपणन कंपनियों की मदद के लिए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया है. डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: CCTV लगाने से पहले संभल जाएं! सरकार ले आई नए नियम, अब एक गलती और लग सकता है भारी जुर्माना

Published at : 27 Mar 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
India News Petrol Diesel Price ISRAEL IRAN WAR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'30 अप्रैल तक इंतजार करें', सरकार ने घटाई पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन
'30 अप्रैल तक इंतजार करें', पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी तो आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
इंडिया
17 साल की लड़की को प्यार में फंसाकर कर दिया प्रेगनेंट, जानें अब कोर्ट ने आरोपी को क्या सज़ा दी है
17 साल की लड़की को प्यार में फंसाकर कर दिया प्रेगनेंट, जानें अब कोर्ट ने आरोपी को क्या सज़ा दी है
इंडिया
भारत ईरान का मित्र देश, होर्मुज भी खुला फिर क्यों नहीं आ रहे एलपीजी के जहाज?
भारत ईरान का मित्र देश, होर्मुज भी खुला फिर क्यों नहीं आ रहे एलपीजी के जहाज?
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, बिना इजाजत जहाज निकालने...', तेल संकट के बीच ईरान ने फिर कर दिया ऐलान
Live: 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, बिना इजाजत जहाज निकालने...', तेल संकट के बीच ईरान ने फिर कर दिया ऐलान
बिहार
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
Results
BSEB 10th Result 2026: 31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget