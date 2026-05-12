प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर पर निशाना साधते हुए उनके बड़े वाहन काफिले को लेकर सवाल उठाए हैं.

कांग्रेस बोली- जनता से त्याग, नेताओं के लिए छूट

कांग्रेस ने कहा कि भाजपा नेता सौभाग्य सिंह ठाकुर को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने उज्जैन से भोपाल तक गाड़ियों का लंबा काफिला निकाला. कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को पेट्रोल-डीजल कम उपयोग करने की सलाह देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता इन अपीलों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि “नरेंद्र मोदी को त्याग सिर्फ जनता से चाहिए, जबकि सत्ता में बैठे लोग खुलकर मौज कर रहे हैं.”

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों से वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए संयम बरतने की अपील की थी. उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करने, एक साल तक गैर-जरूरी सोना नहीं खरीदने, विदेश यात्राओं और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने का आग्रह किया था. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग, ऑनलाइन मीटिंग्स और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात भी कही थी.

200 से अधिक वाहनों के साथ भोपाल पहुंचे सौभाग्य सिंह

पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष बनने के बाद सौभाग्य सिंह ठाकुर अपने समर्थकों के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे. बताया जा रहा है कि उनके स्वागत काफिले में 200 से ज्यादा वाहन शामिल थे. भोपाल पहुंचने के बाद उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी की मौजूदगी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया.