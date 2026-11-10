नंदीग्राम की हिंसा पर फिर होगी जांच, शुभेंदु अधिकारी ने खोली लेफ्ट के दौर की काली फाइल

शुभेंदु अधिकारी की सरकार कम्युनिस्ट सरकारों के दौर में नंदीग्राम में हुए कथित अत्याचारों की फाइल फिर से खोलने जा रही है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में हुई हिंसा के दो दशकों बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के पूर्व नेताओं के खिलाफ नई FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं.

अधिकारी ने ‘ऑपरेशन सूर्योदय’ की 19वीं वर्षगांठ पर गोकुलनगर में एक सभा में कहा कि इन अत्याचारों की जांच तृणमूल कांग्रेस के दौर में ढंग से नहीं हो पाई. साथ ही इसमें न्यायिक प्रक्रिया भी किसी मुकम्मल स्थिति पर नहीं पहुंच पाई. जिसके चलते इसके लिए जिम्मेदार रहे लोगों को सजा नहीं मिल पायी.

कम्युनिस्ट दौर में चला ‘ऑपरेशन सूर्योदय’

‘ऑपरेशन सूर्योदय’ 10 नवंबर 2007 को चलाया गया था. यह एक विवादास्पद, अत्यधिक राजनीतिक और अर्द्धसैनिक शैली का हमला था, जिसे कथित तौर पर CPM कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया था. इसका मकसद नंदीग्राम पर जबरन दोबारा नियंत्रण हासिल करना था, जहां जमीन हड़पने के विरुद्ध 'भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति' (BUPC) के प्रदर्शन के कारण तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक पकड़ कमजोर हो गई थी. BUPC प्रभावित किसानों का एक मंच था, जिसे तृणमूल और अन्य संगठनों का समर्थन प्राप्त था.

मुख्यमंत्री ने CPM नेताओं गोघाट के अभय घोष, तलडांगरा के मनोरंजन पात्रा, गारबेटा के तपन घोष और खेजूरी के हिमांशु दास आदि का नाम लेते हुए कहा, ‘‘CID ​​ने जांच की, लेकिन कोई मुकदमा नहीं चला. मैंने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार रहे लोगों के खिलाफ नई FIR दर्ज की जाएंगी और मामले फिर से खोले जाएंगे.’’

वाममोर्चा के शासन का सबसे विवादित अध्याय

नंदीग्राम से जुड़ी फाइल फिर से खोलने की घोषणा, पश्चिम बंगाल में वाममोर्चा के 34 साल के शासन के सबसे विवादित अध्यायों में से एक की फिर से जांच करने के लिए भाजपा सरकार की ओर से एक नयी राजनीतिक और कानूनी पहल को दर्शाती है. नंदीग्राम आंदोलन ने उस राजनीतिक लामबंदी में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते 2011 में राज्य में वामपंथियों का शासन खत्म हुआ और ममता बनर्जी सत्ता में आईं.

नंदीग्राम पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित है. नवंबर 2007 की हिंसा को याद करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि 11 लोगों का अपहरण कर लिया गया था. उन्होंने कहा कि उनके हाथ पीछे बांध दिए गए और उन्हें बराताला इलाके के एक ग्राम पंचायत कार्यालय में रखा गया. उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उन्हें कमारदा ले जाया गया, जहां CPM के एक कार्यालय में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. उन्होंने दावा किया कि बाद में उनके शवों को बोरियों में भरकर समुद्र में फेंक दिया गया था. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों पर ‘सुनियोजित हमले’ करने के लिए इलाके के बाहर से काले कपड़े पहने सशस्त्र समूहों को लाया गया था. उन्होंने चेतावनी दी कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.