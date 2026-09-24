नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को मिली जमानत, HC बोला- चुनाव...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 सितंबर) को नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को जमानत दे दी. अदालत ने फैसले में कहा कि पुलिस इस मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती. कोर्ट ने मिलन प्रधान को चुनाव लड़ने की भी इजाजत दे दी है.

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस उन्हें इस विशिष्ट मामले में हिरासत में नहीं ले सकती, जिसमें उन्हें पहले ही औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जा चुका था. 'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला नंदीग्राम और खेजुरी पुलिस थानों में कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज पांच अन्य मामलों के साथ जोड़ा गया था. हालांकि प्रधान को बुधवार को खेजुरी पुलिस स्टेशन वाले मामले में जमानत मिल गई, लेकिन बाकी पांच मामलों से जुड़ी सुनवाई अभी भी लंबित है.

गिरफ्तारी के मामले पर क्या बोला हाईकोर्ट

मिलन प्रधान के मामले पर न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई डॉक्यूटमेंट पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि कोई प्रोडक्शन वारंट सर्व किया गया था. जस्टिस भट्टाचार्य ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व मेदिनीपुर जिले के खेजुरी पुलिस थाने में दर्ज साल 2007 के केस के सिलसिले में 12 अक्टूबर तक प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की भी इजाजत दी.

मिलन प्रधान 18 सितंबर को हुए थे गिरफ्तार

मिलन प्रधान को 18 सितंबर की शाम को गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस ऐलान के कुछ घंटे बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नेतृत्व वाला तृणमूल कांग्रेस गुट नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेगा. ममता बनर्जी का यह ऐलान उनके गुट की उम्मीदवार संचिता डे प्रधान द्वारा नंदीग्राम से अपना नामांकन वापस लेने के कुछ ही समय बाद आया.

यह भी पढ़ें : चुनाव आयोग की सफाई पर सफाई, 'तीनों आयुक्तों की सहमति से जारी हुआ था बयान'