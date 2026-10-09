Nandigram Bypoll Result Live: बंगाल की नंदीग्राम सीट का पहला रुझान, भाजपा निकली आगे, TMC रही पीछे
Nandigram Bypoll Result Live: बंगाल की नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है. अब से कुछ ही देर बाद रुझान आना शुरू हो जाएगा.
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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मतदान हो चुका है और आज रिजल्ट आएगा. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. यह सीट बंगाल की सियासत में काफी मायने रखती है. भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 2026 के चुनाव में इस सीट पर जीत दर्ज की थी. उन्होंने भबानीपुर में जीत हासिल की थी. लिहाजा यह सीट छोड़ दी और इस पर उपचुनाव हुआ.
भाजपा ने बंगाल में लंबे वक्त के बाद तृणमूल कांग्रेस को हराकर सत्ता में वापसी की. उसने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुरी तरह हराया. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार नंदीग्राम उपचुनाव में 80.89 प्रतिशत वोटिंग हुई. मतदान के दौरान कुछ छोटी घटनाएं भी हुईं और गड़बड़ी के आरोप भी लगे. लेकिन मतदान के दौरान शांति व्यवस्था कायम रही.
भाजपा ने नंदीग्राम से हसिरानी रथ को टिकट दिया था. वे सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मां हैं. चंद्रनाथ रथ की विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रथ की हत्या नतीजे आने के दो दिन बात ही कर दी गई. अब भाजपा ने उपचुनाव में उनकी मां को टिकट देकर अहम कदम उठाया.
भाजपा ने भले ही बंगाल में लंबे समय के बाद सत्ता में वापसी की, लेकिन उसने विरोधी खेमे में जीत के साथ ही हलचल पैदा कर दी. अब इसका असर उपचुनाव में भी देखने को मिल सकता है. भाजपा ने नंदीग्राम सीट से हसिरानी रथ को उम्मीदवार बनाया. जबकि कांग्रेस ने मिलन प्रधान को टिकट दिया था. तृणमूल कांग्रेस ने एहतेशामुल हक को टिकट दिया था. अब्दुल रफीक साहा निर्दलीय खड़े हुए थे.
Nandigram Bypoll Result Live: नंदीग्राम सीट पर भाजपा निकली आगे
बंगाल की नंदीग्राम सीट का पहला रुझान सामने आ गया है. भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे निकल चुकी है. सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती हो रही है. तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस शुरुआत में पिछड़ गए हैं.
Nandigram Bypoll Result Live: कांग्रेस की दोबारा चुनाव की मांग
बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है. बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभांकर सरकार ने कहा, 'हम दोबारा चुनाव की मांग कर रहे हैं. जो असली मतदाता था, वे पोलिंग स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाए. नंदीग्राम विधानसभा सीट को लेकर व्यथित हूं.'
#WATCH | West Bengal State Congress President Subhankar Sarkar says, "There would have been some hope if the voting had been free, fair, and fearless. We had actually demanded a re-poll. Genuine voters could not reach the polling stations to cast their votes... oters in the Nandigram constituency were distressed; they were unable to cast their votes. Consequently, we demanded a re-poll in both Rejinagar and Nandigram... the BJP’s current mindset, favoring 'one country, one vote, and one political party'—reflects a 'Manuwadi' ideology. The nexus formed between the Election Commission and the Central Govt led to the exclusion of genuine voters' names from the rolls...These individuals were denied the opportunity to vote..."— ANI (@ANI) October 9, 2026