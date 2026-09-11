बंगाल उपचुनाव: कांग्रेस ने नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर उतारे उम्मीदवार

कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अगले महीने 6 अक्टूबर, 2026 को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने बताया है कि मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी रेजीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस ने नंदीग्राम सीट से मिलन प्रधान उम्मीदवार बनाया है.

पार्टी ने इस संबंध में शुक्रवार (11 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर आधिकारिक जानकारी दी. पार्टी ने पोस्ट में कहा, ‘कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के आगामी उपचुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए लोगों के नामों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है.’

Congress President Shri @kharge, has approved the proposals for the candidature of the following persons as Congress candidates to contest the ensuing bye-elections to the Legislative Assembly of West Bengal 👇 pic.twitter.com/jKq9cnFoD1 — Congress (@INCIndia) September 11, 2026

(खबर अपडेट किया जा रहा है.)