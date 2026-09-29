नंदीग्राम BJP प्रत्याशी की उम्र पर सवाल, कांग्रेस की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट ने की खारिज

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उम्र संबंधी विसंगति होने का आरोप लगाया गया था. कांग्रेस ने दावा किया था कि रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 साल से अधिक बताई गई है, जबकि दसवीं कक्षा पास करने का साल 1965 दर्ज है.

पार्टी का कहना था कि इन दोनों विवरणों में उम्र को लेकर बड़ा अंतर दिखाई देता है. न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अदालत में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी. फैसले की विस्तृत प्रति बाद में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है. न्यायमूर्ति राव ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 25 सितंबर को कांग्रेस की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस का इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता, क्योंकि उसे उम्मीदवार के नामांकन पत्रों की जांच के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार नहीं है.

कांग्रेस के वकील ने क्या कहा

कांग्रेस के वकील ने दलील दी थी कि उम्मीदवार के हलफनामे की जांच करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है. उन्होंने अदालत से 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया था. चुनाव आयोग के वकील जिष्णु चौधरी ने कहा कि नंदीग्राम उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को पूरी हो चुकी है और अब इस चरण में आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती.

चुनाव आयोग ने क्या कहा

चौधरी ने दलील दी कि किसी हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देना नामांकन खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. चुनाव आयोग की ओर से ही पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नायडू ने कहा कि उम्र में कथित अंतर को ऐसा गंभीर दोष नहीं माना जा सकता, जिसके आधार पर रथ की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है.

कांग्रेस की तरफ से पेश वकील ऋजु घोषाल ने कहा था कि उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करना चुनाव आयोग का दायित्व है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कराने के लिए अदालत से आदेश जारी करने का अनुरोध किया था.

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