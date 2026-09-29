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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम BJP प्रत्याशी की उम्र पर सवाल, कांग्रेस की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट ने की खारिज

नंदीग्राम BJP प्रत्याशी की उम्र पर सवाल, कांग्रेस की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट ने की खारिज

नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उम्र संबंधी विसंगति मामले को लेकर दायर कांग्रेस की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 01:15 PM (IST)
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार हासिरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उम्र संबंधी विसंगति होने का आरोप लगाया गया था. कांग्रेस ने दावा किया था कि रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 साल से अधिक बताई गई है, जबकि दसवीं कक्षा पास करने का साल 1965 दर्ज है.

पार्टी का कहना था कि इन दोनों विवरणों में उम्र को लेकर बड़ा अंतर दिखाई देता है. न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अदालत में फैसला सुनाते हुए कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी. फैसले की विस्तृत प्रति बाद में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है. न्यायमूर्ति राव ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 25 सितंबर को कांग्रेस की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस का इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता, क्योंकि उसे उम्मीदवार के नामांकन पत्रों की जांच के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार नहीं है. 

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कांग्रेस के वकील ने क्या कहा
कांग्रेस के वकील ने दलील दी थी कि उम्मीदवार के हलफनामे की जांच करना निर्वाचन आयोग का दायित्व है. उन्होंने अदालत से 6 अक्टूबर को होने वाले नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच कराने का आदेश देने का अनुरोध किया था. चुनाव आयोग के वकील जिष्णु चौधरी ने कहा कि नंदीग्राम उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को पूरी हो चुकी है और अब इस चरण में आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकती. 

चुनाव आयोग ने क्या कहा 
चौधरी ने दलील दी कि किसी हलफनामे में कथित तौर पर गलत जानकारी देना नामांकन खारिज करने का आधार नहीं हो सकता. चुनाव आयोग की ओर से ही पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नायडू ने कहा कि उम्र में कथित अंतर को ऐसा गंभीर दोष नहीं माना जा सकता, जिसके आधार पर रथ की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है.

कांग्रेस की तरफ से पेश वकील ऋजु घोषाल ने कहा था कि उम्मीदवार द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करना चुनाव आयोग का दायित्व है. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कराने के लिए अदालत से आदेश जारी करने का अनुरोध किया था.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Sep 2026 01:15 PM (IST)
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