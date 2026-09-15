TMC नेता अबू ताहिर का बड़ा बयान, 'नंदीग्राम में जीतेगी BJP'

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव में लड़ाई दिलचस्प हो गई है. दोनों ही सीटों पर टीएमसी के दोनों गुटों ने उम्मीदवार का ऐलान किया है. सबसे अधिक चर्चा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के गढ़ वाली नंदीग्राम सीट की हो रही है. यहां से ममता बनर्जी की टीएमसी ने संचिता प्रधान डे को उम्मीदवार बनाया है. वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कहा कि मोहम्मद एतेशामुल हक पूर्व मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस ने भी उम्मीदवार का ऐलान किया है. हालांकि बीजेपी ने अब तक फैसला नहीं लिया है.

इस बीच टीएमसी के नेता अबू ताहिर ने कहा है कि नंदीग्राम में टीएमसी की हार होगी, बीजेपी जीतेगी. एबीपी आनंदा के मुताबिक, उन्होंने ममता बनर्जी के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने सुना है कि संचिता प्रधान नंदीग्राम उपचुनाव में तृणमूल (कालीघाट तृणमूल) की उम्मीदवार बन गई हैं. एक समय था जब इस 2026 के चुनाव में कोर कमेटी हुआ करती थी. वह कोर कमेटी कहां है?

तृणमूल कांग्रेस की हार होगी- अबू ताहिर

उन्होंने कहा, ''मुझ जैसा कार्यकर्ता, जेल में बंद व्यक्ति, बेघर व्यक्ति, अभी भी तृणमूल के झंडे तले हैं. अगर हमें वहां पता नहीं है, तो आम कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को कैसे पता चलेगा? अगर हमारे नेता यह नहीं समझते, तो मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. नतीजा तृणमूल कांग्रेस की हार होगी.''

वहीं संचिता ने अबू ताहिर के बयान पर कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी ने मुझे नामांकित किया है. मैं पार्टी कार्यकर्ता थी, इसलिए उन्होंने मुझे नामांकित किया. रणनीति वही होगी जो पार्टी प्रमुख कहेंगी.

पहले भी उठा चुके हैं सवाल

अबू ताहिर पहले भी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी नंदीग्राम में जीतेगी. पंचायत समिति के पूर्व उपाध्यक्ष अबू ताहिर ने कहा, ''हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. 2021 और 2026 में हमें दो बार हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद तो कोई आसान रास्ता ही नहीं, बल्कि मुश्किल ही रास्ता है. राजनीति की लड़ाई है. एक जीतेगा और एक हारेगा. बस इतना ही.''

छह अक्टूबर को होने वाला उपचुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नंदीग्राम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी उतरीं थीं, हालांकि उन्हें पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस बार अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर से जीते, हालांकि उन्होंने बाद में नंदीग्राम सीट छोड़ने का फैसला लिया.