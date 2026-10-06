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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम में वोटिंग के बीच BJP ने बताया कितने वोटों से जीतेगी पार्टी? सेट किया टारगेट

नंदीग्राम में वोटिंग के बीच BJP ने बताया कितने वोटों से जीतेगी पार्टी? सेट किया टारगेट

पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट पर उपचुनाव आज हो रहे हैं. इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि पिछली बार के अंतर से पांच गुना ज़्यादा बड़े अंतर से जीत रहे हैं.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 06 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा सीटों नंदीग्राम, रेजीनगर पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं. मतदान के दिन उपचुनाव को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने नंदीग्राम में बड़ी मार्जिन से जीतने का दावा किया है.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए समिक भट्टाचार्य ने कहा, "इस बार, हम नंदीग्राम में पिछले मार्जिन से पांच गुना ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं और रेजीनगर में कहा जाता है कि माइनॉरिटी बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं, आप इस बार नतीजा देखेंगे. वहां भी बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी की जीत पक्की करेंगे."

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''कांग्रेस एक पैरासाइटिक पार्टी बन गई है''

एसआईआर विवाद पर सीजेपी और विपक्ष की ओर से विरोध करने को लेकर समिक भट्टाचार्य ने कहा, "कॉकरोच कौन है और केकड़ा कौन? भारत के आम लोगों को इन सब के बारे में सोचने में कोई दिलचस्पी नहीं है. कांग्रेस एक पैरासाइटिक पार्टी बन गई है. वे ऐसे लोग हैं जो आमने-सामने बात नहीं करना चाहते. वे किसी की आंखों में देखकर बात नहीं कर सकते, इसलिए वे पिछले दरवाजे से राजनीति कर रहे हैं."

एजेयूपी के अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "यहां दो महीने से हमारी पार्टी को टॉर्चर झेलना पड़ रहा है. पिछले 10 दिनों में पुलिस ने हद पार कर दी, घर-घर जाकर प्रॉपर्टी में तोड़-फोड़ की और मुस्लिम बूथों पर लोगों को डराया-धमकाया. उन्होंने वोटरों को धमकाया, उनसे कहा कि अगर वे वोट देने गए, तो चुनाव के बाद उन्हें नतीजे भुगतने होंगे और कहा कि वही सरकार सत्ता में रहेगी."

गुलाम नबी आजाद ने कहा, "निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं रहा है. जो लोग वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाते हैं, उन्हें वापस भेज दिया जाता है, कहा जाता है कि उनका वोट पहले ही हो चुका है और लाइन से हटने को कहा जाता है. वे इलेक्शन एजेंट को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं. निष्पक्ष होता तो बात अलग होती."

इनपुट-आईएएनएस

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 06 Oct 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
West Bengal Samik Bhattacharya BJP Nandigram
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