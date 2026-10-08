नाना के निधन से राहुल-प्रियंका और खरगे दु:खी! बोले- 'वो भारतीय सिनेमा के...'

मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह करीब 5 बजे उनके गोवा के घर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. इस खबर से सिनेमा, राजनीति और खेल जगत से लेकर पूरे देश में दुख की लहर दौड़ पड़ी.

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नाना के निधन पर 'X' पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा है कि "प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. अपने अभिनय और किरदारों से उन्होंने भारतीय सिनेमा पर और दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है."

परिवार और परिजनों को ढाढ़स देते हुए उन्होंने लिखा, "इस पीड़ा के समय में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिजनों, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं."

प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। अपने अभिनय और किरदारों से उन्होंने भारतीय सिनेमा पर और दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। इस पीड़ा के समय में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिजनों, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। https://t.co/viL4KsVYhI — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष ने जताया दुख

उनकी मृत्यु पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी 'X' पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि "विख्यात अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से गहरा दुख हुआ है. भारतीय सिनेमा में उनके शानदार अभिनय, उनके विशाल और बहुमुखी योगदान तथा किसानों और वंचितों के प्रति उनकी संवेदना को हमेशा याद किया जाएगा. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हृदय से संवेदनाएं हैं ."

Deeply saddened by the passing of veteran actor Shri Nana Patekar. His remarkable performances, immense and versatile contribution to Indian cinema and compassion for farmers and the underprivileged will always be remembered. My heartfelt condolences to his family, friends and admirers. — Mallikarjun Kharge (@kharge) October 8, 2026

प्रियंका गांधी ने भी दुख जताया

नाना की मृत्यु पर कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया 'X' पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि " भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. शोक-संतप्त परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं."

भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) October 8, 2026

दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक 75 वर्षीय मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का आज (08 अक्टूबर 2026) को सवेरे दिल का दौरा पड़ने के बाद गोवा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. पणजी के पास डोना पाउला स्थित अपने अपार्टमेंट में बेहोश पाए जाने के बाद अभिनेता को एक निजी अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शेखर सालकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 45 मिनट तक ‘CPR’ दिए जाने के बावजूद पाटेकर होश में नहीं आए. उन्होंने बताया कि ‘मेडिको-लीगल’ मामला दर्ज किया गया है. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि पाटेकर को सुबह करीब 5 बजकर 10 मिनट पर मृत घोषित किया गया.