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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानाना के निधन से राहुल-प्रियंका और खरगे दु:खी! बोले- 'वो भारतीय सिनेमा के...'

नाना के निधन से राहुल-प्रियंका और खरगे दु:खी! बोले- 'वो भारतीय सिनेमा के...'

प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह निधन हो गया, जिससे देश में शोक की लहर है. मशहूर सेलेब्रिटीज के साथ-साथ राजनेताओं ने भी दु:ख की घड़ी में नाना के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 08 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह करीब 5 बजे उनके गोवा के घर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. इस खबर से सिनेमा, राजनीति और खेल जगत से लेकर पूरे देश में दुख की लहर दौड़ पड़ी.

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नाना के निधन पर 'X' पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा है कि "प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. अपने अभिनय और किरदारों से उन्होंने भारतीय सिनेमा पर और दर्शकों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है."

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परिवार और परिजनों को ढाढ़स देते हुए उन्होंने लिखा, "इस पीड़ा के समय में मेरी गहरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिजनों, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं."

कांग्रेस अध्यक्ष ने जताया दुख

उनकी मृत्यु पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी 'X' पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि "विख्यात अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से गहरा दुख हुआ है. भारतीय सिनेमा में उनके शानदार अभिनय, उनके विशाल और बहुमुखी योगदान तथा किसानों और वंचितों के प्रति उनकी संवेदना को हमेशा याद किया जाएगा. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हृदय से संवेदनाएं हैं ."

प्रियंका गांधी ने भी दुख जताया

नाना की मृत्यु पर कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया 'X' पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने कहा कि " भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता श्री नाना पाटेकर जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. शोक-संतप्त परिजनों एवं प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं."

दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक 75 वर्षीय मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर  का आज (08 अक्टूबर 2026) को सवेरे दिल का दौरा पड़ने के बाद गोवा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. पणजी के पास डोना पाउला स्थित अपने अपार्टमेंट में बेहोश पाए जाने के बाद  अभिनेता को एक निजी अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. शेखर सालकर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 45 मिनट तक ‘CPR’ दिए जाने के बावजूद पाटेकर होश में नहीं आए. उन्होंने बताया कि ‘मेडिको-लीगल’ मामला दर्ज किया गया है. उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि पाटेकर को सुबह करीब 5 बजकर 10 मिनट पर मृत घोषित किया गया.

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 08 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra नाना पाटेकर RAHUL GANDHI : Mallikarjun Kharge
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