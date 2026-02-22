हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाLIVE: पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन की सौगात, योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत

LIVE: पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन की सौगात, योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत

Namo Bharat Live Updates: नमो भारत ट्रेन फिलहाल न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चलेगी.सराय काले खां इस परियोजना का सबसे बड़ा स्टेशन है.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 22 Feb 2026 10:41 AM (IST)

LIVE

Key Events
Namo Bharat Meerut Metro Inauguration Live Updates PM Modi CM Yogi Adityanath Rapid Rail Fare Speed Stopage LIVE: पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन की सौगात, योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत
पीएम मोदी
Source : Twitter

Background

Namo Bharat Live Updates: PM नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुल स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही मेरठ के लोगों का मेट्रो का सपना भी पूरा होने जा रहा है. प्रधानमंत्री 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन करेंगे.

20 फरवरी को नमो भारत ट्रेन का सराय काले खां से मेरठ बेगमपुल तक बिना रुके ट्रायल किया गया था. इस दौरान मेरठ बेगमपुल से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेरठ मेट्रो का भी ट्रायल हुआ. अब 22 फरवरी से इसका नियमित संचालन शुरू होगा. प्रधानमंत्री नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो सेवा का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

सीएम योगी करेंगे स्वागत

जिला प्रशासन के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे. उनका हेलीकॉप्टर सुबह 11:30 बजे उसी हेलीपैड पर उतरेगा. यहां योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे.

पीएम मोदी और सीएम योगी मेट्रो से करेंगे सफर

दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मेट्रो से मेरठ साउथ स्टेशन तक साथ सफर करेंगे. वहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से मोहिउद्दीनपुर स्थित जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे. उनके दोपहर करीब 1 बजे वहां पहुंचने की उम्मीद है.

विकास परियोजनाओं की भी सौगात

जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे. करीब एक घंटे कार्यक्रम स्थल पर रहने के बाद वे दोपहर करीब 2:10 बजे मोहिउद्दीनपुर हेलीपैड से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे.

दिल्ली वालों को ट्रैफिक से राहत की उम्मीद

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमो भारत मेट्रो स्टेशन के पूरा होने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, “लाखों लोग रोज दिल्ली और मेरठ के बीच सफर करते हैं. इससे लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. हजारों गाड़ियां इस रूट पर चलती हैं. हमें खुशी है कि इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा. कार्बन उत्सर्जन घटेगा और प्रदूषण से राहत मिलेगी.” उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली वालों को साफ और बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे.

न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चलेगी सेवा

नमो भारत ट्रेन फिलहाल न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक चलेगी. न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक का करीब 5 किलोमीटर हिस्सा बनकर तैयार है. वहीं मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का ढांचा भी तैयार हो चुका है. प्रधानमंत्री आज इन दोनों हिस्सों का भी उद्घाटन करेंगे.

सराय काले खां बनेगा सबसे बड़ा स्टेशन

नमो भारत ट्रेन के जरिए दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ (मोदीपुरम) की 82 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी. सराय काले खां इस परियोजना का सबसे बड़ा स्टेशन है. यहां तीन लाइन हैं और स्टेशन की ऊंचाई करीब 22 मीटर बताई जा रही है.

10:41 AM (IST)  •  22 Feb 2026

Namo Bharat Live Updates: 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में होंगे तैनात

 

SSP अविनाश पांडे ने कहा, "आज मेरठ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है. प्रधानमंत्री मोदी मेरठ आएंगे. इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं. पूरे कार्यक्रम स्थल को 9 सुपर जोन में बांटा गया है और अधिकारियों को तैनात किया गया है. लगभग 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं."

 

 

10:33 AM (IST)  •  22 Feb 2026

Namo Bharat Live Updates: जानें क्या है इसकी खासियत

नमो भारत ट्रेन की कई खास बातें हैं. मेरठ मेट्रो 6 कोच की है, जिससे एक साथ ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे. इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा. प्रतिदिन 10 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इन ट्रेनों का रखरखाव अगले 15 साल तक निर्माता कंपनी ही करेगी. एक बार में करीब 1400 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे.

Load More
Tags :
Sarai Kale Khan Namo Bharat Train Meerut Metro NARENDRA MODI
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LIVE: पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन की सौगात, योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत
Namo Bharat Meerut Metro inauguration LIVE Updates: पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन की सौगात, योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत
इंडिया
क्या है नई दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसे मिला 88 देशों का समर्थन, क्यों है भारत के लिए अहम?
क्या है नई दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसे मिला 88 देशों का समर्थन, क्यों है भारत के लिए अहम?
इंडिया
भारत के खिलाफ आतंकी साजिश? दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को किया गिरफ्तार
भारत के खिलाफ आतंकी साजिश? दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 संदिग्धों को किया गिरफ्तार
इंडिया
India-Brazil Trade Deal: भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget