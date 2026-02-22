LIVE: पीएम मोदी आज देंगे दिल्ली-मेरठ नमो भारत ट्रेन की सौगात, योगी आदित्यनाथ करेंगे स्वागत
Namo Bharat Live Updates: नमो भारत ट्रेन फिलहाल न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चलेगी.सराय काले खां इस परियोजना का सबसे बड़ा स्टेशन है.
Namo Bharat Live Updates: PM नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के बेगमपुल स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके साथ ही मेरठ के लोगों का मेट्रो का सपना भी पूरा होने जा रहा है. प्रधानमंत्री 22 फरवरी को मेरठ मेट्रो सेवा का भी उद्घाटन करेंगे.
20 फरवरी को नमो भारत ट्रेन का सराय काले खां से मेरठ बेगमपुल तक बिना रुके ट्रायल किया गया था. इस दौरान मेरठ बेगमपुल से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेरठ मेट्रो का भी ट्रायल हुआ. अब 22 फरवरी से इसका नियमित संचालन शुरू होगा. प्रधानमंत्री नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो सेवा का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
सीएम योगी करेंगे स्वागत
जिला प्रशासन के अनुसार प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे. उनका हेलीकॉप्टर सुबह 11:30 बजे उसी हेलीपैड पर उतरेगा. यहां योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे.
पीएम मोदी और सीएम योगी मेट्रो से करेंगे सफर
दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री शताब्दी नगर स्टेशन से नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मेट्रो से मेरठ साउथ स्टेशन तक साथ सफर करेंगे. वहां से प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से मोहिउद्दीनपुर स्थित जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे. उनके दोपहर करीब 1 बजे वहां पहुंचने की उम्मीद है.
विकास परियोजनाओं की भी सौगात
जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे. करीब एक घंटे कार्यक्रम स्थल पर रहने के बाद वे दोपहर करीब 2:10 बजे मोहिउद्दीनपुर हेलीपैड से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे.
दिल्ली वालों को ट्रैफिक से राहत की उम्मीद
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमो भारत मेट्रो स्टेशन के पूरा होने पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, “लाखों लोग रोज दिल्ली और मेरठ के बीच सफर करते हैं. इससे लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. हजारों गाड़ियां इस रूट पर चलती हैं. हमें खुशी है कि इससे सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा. कार्बन उत्सर्जन घटेगा और प्रदूषण से राहत मिलेगी.” उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली वालों को साफ और बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे.
न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चलेगी सेवा
नमो भारत ट्रेन फिलहाल न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक चलेगी. न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक का करीब 5 किलोमीटर हिस्सा बनकर तैयार है. वहीं मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक का ढांचा भी तैयार हो चुका है. प्रधानमंत्री आज इन दोनों हिस्सों का भी उद्घाटन करेंगे.
सराय काले खां बनेगा सबसे बड़ा स्टेशन
नमो भारत ट्रेन के जरिए दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ (मोदीपुरम) की 82 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में पूरी होगी. सराय काले खां इस परियोजना का सबसे बड़ा स्टेशन है. यहां तीन लाइन हैं और स्टेशन की ऊंचाई करीब 22 मीटर बताई जा रही है.
Namo Bharat Live Updates: 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में होंगे तैनात
SSP अविनाश पांडे ने कहा, "आज मेरठ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है. प्रधानमंत्री मोदी मेरठ आएंगे. इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं. पूरे कार्यक्रम स्थल को 9 सुपर जोन में बांटा गया है और अधिकारियों को तैनात किया गया है. लगभग 5000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात हैं."
#WATCH मेरठ, उत्तर प्रदेश: SSP अविनाश पांडे ने कहा, "आज मेरठ के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री मोदी मेरठ आएंगे। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। पूरे कार्यक्रम स्थल को 9 सूपर जोन में बांटा गया है और अधिकारियों को तैनात किया गया है...लगभग 5000 पुलिसकर्मी… pic.twitter.com/QxM5AM8q9b— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 22, 2026
Namo Bharat Live Updates: जानें क्या है इसकी खासियत
नमो भारत ट्रेन की कई खास बातें हैं. मेरठ मेट्रो 6 कोच की है, जिससे एक साथ ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे. इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर काफी कम समय में पूरा किया जा सकेगा. प्रतिदिन 10 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इन ट्रेनों का रखरखाव अगले 15 साल तक निर्माता कंपनी ही करेगी. एक बार में करीब 1400 यात्री इस ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे.
