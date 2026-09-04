280 से ज्यादा चुनाव लड़ने वाले ‘धरती पकड़’ नागरमल बाजोरिया का निधन, कितने जीते कितने हारे

पंचायत से लेकर राष्ट्रपति पद तक 280 से अधिक चुनाव लड़ने वाले बिहार के भागलपुर निवासी नागरमल बाजोरिया उर्फ ‘धरती पकड़’ का निधन हो गया. उन्होंने तीन सितंबर को पटना में 96 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली. भले ही चुनावी मैदान में उनको हर बार प्रतिद्वंद्वियों से हार मिली, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपने मन की हार नहीं माना. जीवन के आखिरी पड़ाव तक चुनाव लड़ने का उनका हौसला कायम रहा. शुक्रवार को भागलपुर के बरारी स्थित श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के खिलाफ भी लड़ा चुनाव

नागरमल बाजोरिया ने अपने लंबे चुनावी सफर के दौरान कई बड़े राजनीतिक चेहरों के खिलाफ चुनाव लड़ा. उन्होंने पहली बार वर्ष 1969 में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरि के खिलाफ चुनावी पर्चा भरा था. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से और राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी. इन चुनावों में उतरने के बाद उन्होंने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं.

साल 2012 में नागरमल बाजोरिया ने राष्ट्रपति चुनाव में भी अपनी दावेदारी पेश की थी. उन्होंने प्रणब मुखर्जी के खिलाफ राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था. उन्होंने ग्राम पंचायत के वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रपति पद तक के लिए चुनाव में पर्चा भरा.

1930 में लाहौर से भागलपुर आया था परिवार

नागरमल बाजोरिया और उनका परिवार वर्ष 1930 में पाकिस्तान के लाहौर से आकर भागलपुर में बस गया था. इसके बाद भागलपुर ही उनका कर्मक्षेत्र बना और लंबे समय तक वे यहां सामाजिक और चुनावी गतिविधियों में सक्रिय रहे. नागरमल बाजोरिया का चुनाव लड़ने को लेकर कहते थे कि चुनाव जीतना कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रहा. उनका मुख्य मकसद लोगों को लोकतंत्र में एक आम आदमी की ताकत का अहसास कराना था.

समाजसेवा से भी था गहरा जुड़ाव

नागरमल बाजोरिया का चुनावी जीवन जितना चर्चा में रहा, उतना ही उनका समाजसेवा से भी गहरा नाता था. उम्र के अंतिम पड़ाव में वे वृद्धावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. इसके बावजूद चुनावी मैदान में उतरने का उनका जज्बा कम नहीं हुआ.

उनका जीवन लोकतंत्र में आम लोगों की भागीदारी और उनकी ताकत के प्रति विश्वास की मिसाल माना जाता रहा.

हर हार के बाद फिर चुनावी मैदान में उतरते थे

नागरमल बाजोरिया जिंदगी भर चुनावी मैदान में पूरी शिद्दत के साथ डटे रहे. चुनाव दर चुनाव प्रतिद्वंद्वी उन्हें शिकस्त देते रहे, लेकिन उन्होंने कभी मन से हार नहीं मानी. चुनावी नतीजों की परवाह किए बिना वे बार-बार मैदान में उतरते रहे.

उनके इसी अदम्य उत्साह के कारण भागलपुर में उन्हें ‘धरती पकड़’ के नाम से जाना जाता था. चुनाव लड़ना उनके लिए केवल जीत हासिल करने का माध्यम नहीं था, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी दर्ज कराने का तरीका था.

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