लोकसभा उप-चुनाव के लिए BJP ने किया उम्मीदवार का ऐलान, पूर्व DC को टिकट

असम की नागांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने शुक्रवार (11 सितंबर) को उम्मीदवार की घोषणा की. पार्टी ने नागांव के पूर्व जिला आयुक्त (DC) देवाशीष शर्मा को टिकट दिया है. वो पिछले दिनों सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हुए थे. तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है.

टिकट मिलने पर शर्मा ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा सरमा को धन्यवाद करता हूं. मैंने जब से इस्तीफा दिया, तब से ही स्थानीय विधायक ने मार्गदर्शन किया. उन्होंने आस्था रखा. स्थानीय जनता को भी धन्यवाद करना चाहते हैं.

शर्मा को विजय की अग्रिम शुभकामनाएं- संबित पात्रा

बीजेपी के पूर्वोत्तर समन्वयक और सांसद संबित पात्रा ने शर्मा को टिकट मिलने पर उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा, ''भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में होने वाले लोकसभा उप-चुनाव 2026 हेतु देबाशीष शर्मा के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है. देबाशीष शर्मा को विजय की अग्रिम शुभकामनाएं.''

भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में होने वाले लोकसभा उप-चुनाव 2026 हेतु श्री देबाशीष शर्मा जी के नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।



श्री देबाशीष शर्मा जी को विजय की अग्रिम शुभकामनाएं। pic.twitter.com/AGRKoqRamm — Sambit Patra (@sambitswaraj) September 11, 2026

नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को चुनाव होगा, जबकि वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी. नागांव सीट प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे से खाली हुई थी. उन्होंने 2024 में कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी. हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले वो BJP में शामिल हो गए. उन्होंने हालिया विधानसभा चुनावों में दिसपुर से जीत हासिल की है.

लोकसभा चुनाव का समीकरण

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे प्रद्युत बोरदोलोई को 788,850 वोट मिले थे. वहीं बीजेपी के सुरेश बोरा को 576,619 वोट मिले. यहां से एआईयूडीएफ ने भी उम्मीदवार उतारे थे और उन्हें 137,340 वोट मिले.

2019 के चुनाव में भी बोरदोलोई को जीत मिली थी. उन्होंने बीजेपी के रुपक शर्मा को हराया था. तब बोरदोलोई को 739,724 वोट मिले थे. वहीं रुपक को 7,22,972 वोट मिले थे.