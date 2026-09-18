गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआतंकी साजिश में गिरफ्तार US के नागरिक को मिली जमानत, दिल्ली छोड़ने पर रोक

आतंकी साजिश में गिरफ्तार US के नागरिक को मिली जमानत, दिल्ली छोड़ने पर रोक

कोर्ट ने कहा कि जब भी NIA अमेरिकी नागरिक मैथ्यू को जांच के लिए बुलाएगी वो मौजूद रहेंगे. कोर्ट ने 1 लाख रुपये के बेलबॉन्ड और एक लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 18 Sep 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की अदालत ने आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक को जमानत दे दी है. म्यांमार में आतंकी ट्रैनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार 7 विदेशी नागरिकों में से यूएस के मैथ्यू वैनडाइक को राऊज एवेन्यू  की NIA कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दी है. कोर्ट ने 1 लाख रुपये के बेलबॉन्ड और एक लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है. हालांकि  मैथ्यू वैनडाइक को दिल्ली में ही रहना पड़ेगा.

कोर्ट ने कहा कि जब भी NIA अमेरिकी नागरिक मैथ्यू को जांच के लिए बुलाएगी वो मौजूद रहेंगे. उसने जांच में देरी को आधार बनाकर डिफॉल्ड बेल मांगी थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस आरोप मे गिरफ्तार बाकी 6 युक्रेनी नागरिकों के पास भी इसी आधार पर जमानत का अधिकार है. NIA की ओर से गिरफ्तार इन सात विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि ये लोग म्यांमार के एथेनिक ग्रुप के संपर्क मे थे. वहां आतंकी गुटों को हथियार चलाने और ड्रोन चलाने की ट्रैनिंग दिया था. आरोप है कि इन लोगों ने यूरोप से ड्रोन मंगाए थे.

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी पर्यटक वीजा पर भारत आए थे. आरोप है कि ये लोग भारत आने के बाद मिजोरम पहुंचे और वहां से अवैध रूप से म्यांमार में एंट्री कर गए. म्यांमार से भारत लौटने के बाद एनआईए ने कार्रवाई करते हुए इन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक को कोलकाता से पकड़ा. वहीं, तीन यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली और तीन अन्य यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था.

अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक के वकील रोहित डंडरियाल ने 9 सितंबर को एनआईए के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था, शुरू में NIA ने बताया कि मैथ्यू एरन वैन को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो उसमें फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए. इससे NIA के काम करने के तरीके पर सवाल उठते हैं. वे किसी विदेशी को गिरफ्तार करते हैं, उसे जेल में रखते हैं. जब उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो वे फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं.'

Published at : 18 Sep 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
NIA Myanmar US NIA   US Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नंदीग्राम से ममता बनर्जी की उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन, CM शुभेंदु ने कर दिया खेल
नंदीग्राम से ममता बनर्जी की उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन, CM शुभेंदु ने कर दिया खेल
इंडिया
ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'
ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
इंडिया
Explained: जब-जब छीने नाम और सिंबल, बदली नेताओं की किस्मत! ममता की भी बदलेगी?
जब छीने नाम और सिंबल, बदली नेताओं की किस्मत! क्या ममता की भी बदलेगी?
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन चुरा लेगा F-35 की तकनीक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सता रहा डर
चीन चुरा लेगा F-35 की तकनीक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को सता रहा डर
बिहार
बिहार में BJP नेता की हत्या, अभिजीत सिंह को घर में मारी गई गोली
बिहार में BJP नेता की हत्या, अभिजीत सिंह को घर में मारी गई गोली
इंडिया
आतंकी साजिश में गिरफ्तार US के नागरिक को मिली जमानत, दिल्ली छोड़ने पर रोक
आतंकी साजिश में गिरफ्तार US के नागरिक को मिली जमानत, दिल्ली छोड़ने पर रोक
साउथ सिनेमा
तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
तमिल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बनाया रिकॉर्ड, बनी 2026 की 6वीं हाईएस्ट ग्रॉसर
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
इंडिया
ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'
ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
Home Tips
Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget