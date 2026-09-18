आतंकी साजिश में गिरफ्तार US के नागरिक को मिली जमानत, दिल्ली छोड़ने पर रोक

दिल्ली की अदालत ने आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक को जमानत दे दी है. म्यांमार में आतंकी ट्रैनिंग देने के आरोप में गिरफ्तार 7 विदेशी नागरिकों में से यूएस के मैथ्यू वैनडाइक को राऊज एवेन्यू की NIA कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दी है. कोर्ट ने 1 लाख रुपये के बेलबॉन्ड और एक लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है. हालांकि मैथ्यू वैनडाइक को दिल्ली में ही रहना पड़ेगा.

कोर्ट ने कहा कि जब भी NIA अमेरिकी नागरिक मैथ्यू को जांच के लिए बुलाएगी वो मौजूद रहेंगे. उसने जांच में देरी को आधार बनाकर डिफॉल्ड बेल मांगी थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस आरोप मे गिरफ्तार बाकी 6 युक्रेनी नागरिकों के पास भी इसी आधार पर जमानत का अधिकार है. NIA की ओर से गिरफ्तार इन सात विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि ये लोग म्यांमार के एथेनिक ग्रुप के संपर्क मे थे. वहां आतंकी गुटों को हथियार चलाने और ड्रोन चलाने की ट्रैनिंग दिया था. आरोप है कि इन लोगों ने यूरोप से ड्रोन मंगाए थे.

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी पर्यटक वीजा पर भारत आए थे. आरोप है कि ये लोग भारत आने के बाद मिजोरम पहुंचे और वहां से अवैध रूप से म्यांमार में एंट्री कर गए. म्यांमार से भारत लौटने के बाद एनआईए ने कार्रवाई करते हुए इन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक को कोलकाता से पकड़ा. वहीं, तीन यूक्रेनी नागरिकों को दिल्ली और तीन अन्य यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था.

अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक के वकील रोहित डंडरियाल ने 9 सितंबर को एनआईए के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था, शुरू में NIA ने बताया कि मैथ्यू एरन वैन को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन जब चार्जशीट दाखिल हो गई तो उसमें फॉरेनर्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए. इससे NIA के काम करने के तरीके पर सवाल उठते हैं. वे किसी विदेशी को गिरफ्तार करते हैं, उसे जेल में रखते हैं. जब उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो वे फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं.'