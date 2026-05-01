मुस्लिम वोटर्स जिस पार्टी की ओर झुके, वो डूब गई! कैसे बदली ध्रुवीकरण की राजनीति, पढ़ें एनालिसिस

71% मुस्लिम वोट फिर भी 89-111 सीटों पर सिमटने का अनुमान. 2% वोट शेयर और खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं. 40 से ज्यादा आयु वर्ग में 52% समर्थन, लेकिन युवाओं में 50% से अधिक की पकड़ किसी और की. ये आंकड़े किसी गणित की पहेली नहीं, बल्कि 2026 के पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के असली नंबर हैं. ये बिना कुछ कहे राजनीतिक सच्चाई चिल्ला-चिल्लाकर बता रहे हैं, जो भारतीय चुनावी इतिहास में शायद पहले कभी इतनी साफ नहीं दिखी थी- मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति अब जीत की गारंटी नहीं, हार की वजह बन रही है. कैसे? जानेंगे एक्सप्लेनर में...

सवाल 1: क्या 5 राज्यों के एग्जिट पोल में मुस्लिम वोटों का समेकन पार्टियों को नुकसान पहुंचा रहा है?

जवाब: हालिया पांच राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े इस ट्रेंड की साफ तस्वीर पेश करते हैं.

पश्चिम बंगाल: चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक, TMC ने 71% मुस्लिम वोटों का समेकन किया, जो किसी भी अन्य पार्टी की तुलना में बहुत ज्यादा है. इसके बावजूद, यही एग्जिट पोल बीजेपी को 181-203 सीटें और TMC को सिर्फ 89-111 सीटें दे रहा है. यह एक विरोधाभास है जो पूरे विश्लेषण को समझने के लिए केंद्रीय है. केरल: एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि मुस्लिम वोटों का 17% हिस्सा LDF से खिसककर UDF की ओर चला गया, जिससे UDF को 63% मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है. इसके बावजूद, केरल में भी UDF और LDF के बीच कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है. तमिलनाडु: यहां राजनीतिक समीकरण अलग है. यहां मुस्लिम वोट पारंपरिक रूप से DMK गठबंधन के साथ रहा है, लेकिन पूरे चुनाव का फोकस ही विजय की TVK और DMK के बीच टक्कर पर केंद्रित रहा. असम: राज्य में लगभग 38% मुस्लिम आबादी है और 33 सीटें मुस्लिम बहुल हैं. एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक, बीजेपी गठबंधन (NDA) को 88-100 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन 24-36 सीटों पर सिमटता दिख रहा है. इसका एक कारण यह है कि मुस्लिम वोटों की 'महारथी' कही जाने वाली बदरुद्दीन अजमल की AIUDF को इस बार तगड़ा झटका लगता दिख रहा है. पार्टी को केवल 2% वोट शेयर मिलने का अनुमान है और उसका खाता भी नहीं खुलता दिख रहा. पुडुचेरी: 30 सदस्यीय विधानसभा के लिए एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में NDA (AINRC-बीजेपी गठबंधन) को साफ बढ़त दिख रही है. NDA को 16-20 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस-DMK गठबंधन को केवल 6-8 सीटें मिलती दिख रही हैं. इससे साफ है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों का समेकन अब किसी पार्टी की जीत की गारंटी नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ी राजनीतिक कमजोरी के रूप में उभर रहा है.

सवाल 2: क्या एग्जिट पोल के अलावा पिछले चुनावों में भी यह ट्रेंड देखने को मिला?

जवाब: बिल्कुल देखने को मिला है और यहीं से इस ट्रेंड की गहराई का पता चलता है. CSDS-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, चुनाव दर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं का एक पार्टी विशेष में समेकन बढ़ा है, लेकिन उसका नतीजा उल्टा ही रहा.

पश्चिम बंगाल में 2014 के लोकसभा चुनाव में TMC को 40% मुस्लिम वोट मिले थे, जो 2016 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 51% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 70% तक पहुंच गया. 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC 213 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी, लेकिन तब तक बीजेपी उसकी सबसे बड़े विपक्ष के रूप में 77 सीटों के साथ कदम जमा चुकी थी.

असम में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम वोट 40% से उछलकर 70% तक मिल गया था, जबकि 2011, 2014 और 2016 के चुनावों में यह 40% के आसपास ही बना रहता था. इसके बावजूद, असम में बीजेपी लगातार मजबूत होकर सरकार बनाती गई और 2026 के एग्जिट पोल उसे तीसरी बार सत्ता में दिखा रहे हैं.

एक और दिलचस्प उदाहरण महाराष्ट्र का है, जहां अक्टूबर-नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने 22% मुस्लिम वोट हासिल किए. यह उसी साल लोकसभा चुनाव में मिले 12% से 10 प्रतिशत अंक ज्यादा था.

CSDS के ये सारे आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मुस्लिम वोटों का किसी पार्टी विशेष में अत्यधिक समेकन, विपरीत ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को जन्म देता है. बीजेपी के मामले में, 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे पश्चिम बंगाल में 57% उच्च जाति, 65% ओबीसी, 61% अनुसूचित जाति और 58% अनुसूचित जनजाति के वोट मिले थे, जो दिखाता है कि एकतरफा मुस्लिम समेकन के जवाब में हिंदू बहुल वोट दूसरी तरफ एकजुट हो रहे हैं.

सवाल 3: आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे वजहें हैं?

जवाब: यह एक जटिल सवाल है और इसके पीछे 3 परतें हैं:

1. जनसांख्यिकीय का हाशिए पर झुकाव

कोई भी पार्टी जो मुख्य रूप से एक विशेष समुदाय पर निर्भर करती है, उसकी सीटों पर जीत की संभावना गणितीय रूप से सीमित हो जाती है. पश्चिम बंगाल में 32% सीटों पर मुस्लिम आबादी एक-तिहाई से ज्यादा है और सिर्फ 16% सीटें मुस्लिम बहुल हैं. इसका मतलब है कि 84% सीटों पर गैर-मुस्लिम मतदाता बहुमत में हैं. जब TMC 71% मुस्लिम वोट हासिल करती है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा समुदाय एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति की तलाश करता है, जो बीजेपी के रूप में सामने आई.

असम में भी यही स्थिति है, जहां 26% सीटें मुस्लिम बहुल हैं. इन सीमित सीटों से परे, पार्टी का वोट शेयर भले ही बढ़े, लेकिन सीटों में तब्दील नहीं हो पाता.

CSDS के पॉलिटिकल एक्सपर्ट हिलाल अहमद कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय चुनावी प्रक्रिया में किसी एक एजेंडे के साथ भाग नहीं लेता, बल्कि स्थानीय स्तर पर सभी राजनीतिक दलों और गठबंधनों से जुड़ता है. लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर ध्रुवीकरण का माहौल बनता है, तो स्थानीय समीकरण हाशिए पर चले जाते हैं.

2. राजनीतिक दलों की अपनी रणनीति

बढ़ते ध्रुवीकरण के माहौल में, मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर पार्टियां खुद को एक सांचे में ढाल लेती हैं. उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में TMC ने 2021 के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटाकर 35 कर दी, जो 2016 में 53 थी. यह कदम गैर-मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए उठाया गया, लेकिन इससे उसके मुस्लिम वोट बैंक पर भी असर पड़ा. पार्टियां एक तरफ तो मुस्लिम वोटों के समेकन पर निर्भर रहती हैं, दूसरी तरफ उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए कोशिशें भी करती हैं.

3. विपरीत ध्रुवीकरण या काउंटर-पोलराइजेशन

जब एक समुदाय किसी एक पार्टी के पीछे पूरी तरह से एकजुट हो जाता है, तो दूसरा बड़ा समुदाय अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए विपरीत दिशा में एकजुट होता है. CSDS के आंकड़े दिखाते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के भीतर 57% से 65% तक वोट हासिल किए थे. एक बार जब चुनाव 'हम बनाम वे' की लड़ाई में बदल जाता है, तो बहुसंख्यक समुदाय का वोट, अल्पसंख्यक समुदाय के समेकन से कहीं ज्यादा संख्या में प्रतिक्रिया करता है.

हिलाल अहमद के मुताबिक, मुस्लिम मतदान को सिर्फ हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के चश्मे से नहीं, बल्कि राज्य और निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट खेल के रूप में देखा जाना चाहिए. उनका तर्क है कि मुस्लिम समुदाय शायद ही कभी एकमुश्त मतदान करता है और अक्सर वे स्थानीय स्तर पर एक 'मतदाता समुदाय' के रूप में संगठित होते हैं. हालांकि, जब राष्ट्रीय स्तर पर माहौल पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो, तो स्थानीय पहचान और मुद्दे पीछे छूट जाते हैं.

सवाल 4: क्या TMC और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए रणनीति बदल रही हैं?

जवाब: जी हां, और यह बदलाव इस ट्रेंड के अस्तित्व को ही स्वीकार करने जैसा है. पार्टियां इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही हैं, लेकिन यह बेहद जोखिम भरा संतुलन का खेल है:

पहला बदलाव उम्मीदवारों के चयन में दिखता है. पश्चिम बंगाल में TMC ने 2021 के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या घटाकर 35 कर दी, जो 2016 में 53 थी. यह एक जानबूझकर उठाया गया कदम था ताकि पार्टी की छवि 'सिर्फ मुस्लिम पार्टी' की न रह जाए.

दूसरा बदलाव सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के साथ तालमेल बिठाने के रूप में आया है. 2026 के बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 'शाक्त हिंदुत्व' का नैरेटिव गढ़ा, 'जय मां काली' का नारा लगाया और मछली-भात खाकर स्थानीय संस्कृति में खुद को ढालने की कोशिश की. इसका सीधा जवाब TMC ने बंगाली अस्मिता को और मुखर करके दिया.

तीसरा बदलाव गठबंधन धर्म में बदलाव है. असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के बीच 2016 में अलग-अलग चुनाव लड़ने के बाद, 2021 में उन्होंने गठबंधन किया और 33 में से 29 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत हासिल की. लेकिन ऐसे गठबंधन का नुकसान भी होता है, क्योंकि यह बीजेपी को 'हिंदू एकता' का नैरेटिव गढ़ने का और मौका देता है.

चौथा बदलाव है स्थानीय चेहरों को आगे करना. पार्टियां अपने उन नेताओं को प्रमुखता दे रही हैं जो सिर्फ समुदाय विशेष के नेता नहीं, बल्कि सर्वमान्य चेहरे के रूप में उभर रहे हैं. ममता बनर्जी खुद अपनी छवि 'बंगाल की बेटी' के रूप में पेश करती हैं, न कि किसी एक समुदाय की नेता के रूप में.

सवाल 5: आगामी चुनावों में इसके क्या राजनीतिक असर हो सकते हैं?

जवाब: यह ट्रेंड अस्थायी नहीं, बल्कि भारतीय चुनावी राजनीति में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे. यह ट्रेंड तब तक जारी रहने की संभावना है जब तक राष्ट्रीय स्तर पर ध्रुवीकरण की राजनीति जारी रहती है और राज्य-स्तरीय पार्टियां सिर्फ जनसांख्यिकीय समीकरणों पर निर्भर रहती हैं.

पहला असर: 'मुस्लिम वोट बैंक' की राजनीति के पूरी तरह खत्म होने का हो सकता है. दरअसल, मुस्लिम समुदाय के लिए खुद को किसी एक पार्टी के साथ पूरी तरह जोड़ लेना राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो रहा है. CSDS डेटा बताता है कि 2019 में लगभग 9% मुस्लिम वोट बीजेपी को गया था और 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में यह आंकड़ा 22% तक पहुंच गया. भविष्य में मुस्लिम मतदाता ज्यादा विविध राजनीतिक विकल्पों की ओर रुख करेंगे.

'मुस्लिम वोट बैंक' की राजनीति के पूरी तरह खत्म होने का हो सकता है. दरअसल, मुस्लिम समुदाय के लिए खुद को किसी एक पार्टी के साथ पूरी तरह जोड़ लेना राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो रहा है. CSDS डेटा बताता है कि 2019 में लगभग 9% मुस्लिम वोट बीजेपी को गया था और 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में यह आंकड़ा 22% तक पहुंच गया. भविष्य में मुस्लिम मतदाता ज्यादा विविध राजनीतिक विकल्पों की ओर रुख करेंगे. दूसरा असर: क्षेत्रीय दलों की राजनीति का पूरी तरह बदल जाना. TMC, राजद, सपा जैसी पार्टियों की पहचान मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ी रही है. उन्हें अपना सामाजिक आधार व्यापक करना होगा. जो पार्टी सबसे पहले और सबसे प्रभावी ढंग से खुद को 'सिर्फ मुस्लिम पार्टी' की छवि से मुक्त कर पाएगी, वही दीर्घकाल में जीवित रहेगी.

क्षेत्रीय दलों की राजनीति का पूरी तरह बदल जाना. TMC, राजद, सपा जैसी पार्टियों की पहचान मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ी रही है. उन्हें अपना सामाजिक आधार व्यापक करना होगा. जो पार्टी सबसे पहले और सबसे प्रभावी ढंग से खुद को 'सिर्फ मुस्लिम पार्टी' की छवि से मुक्त कर पाएगी, वही दीर्घकाल में जीवित रहेगी. तीसरा असर: ध्रुवीकरण का एक नए और स्थायी दौर की शुरुआत हो सकती है, जहां हर चुनाव 'हिंदू बनाम मुस्लिम' वोटिंग पैटर्न में बदल जाएगा. इससे भारतीय लोकतंत्र की विविधता और बहुलता दोनों प्रभावित होंगी. सकारात्मक पक्ष यह है कि इस पूरे ट्रेंड ने मुस्लिम समुदाय के भीतर भी एक नई राजनीतिक चेतना पैदा की है. जैसा कि हिलाल अहमद कहते हैं, 'मुस्लिम भागीदारी सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि जाति-आधारित और स्थानीय मुद्दों पर आधारित होती जा रही है.' यह एक बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संकेत हो सकता है, बशर्ते इसे राष्ट्रीय स्तर के ध्रुवीकरण से कुचला न जाए.

यह विश्लेषण हमें एक कठोर राजनीतिक सच्चाई के सामने ला खड़ा करता है. हालिया पांच राज्यों के एग्जिट पोल डेटा ने एक बार फिर साबित किया है कि जो पार्टियां मुस्लिम वोटों के समेकन पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं, वे चुनावी सफलता के मामले में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रही हैं. यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा संरचनात्मक बदलाव है.

मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी का बढ़ना और उनका लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास अच्छा है, लेकिन किसी एक पार्टी में पूर्ण समेकन का परिणाम विपरीत ध्रुवीकरण के रूप में सामने आता है. यह एक विडंबना है कि अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए मुस्लिम मतदाता और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां विपरीत दिशा में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत को जन्म दे रही हैं.