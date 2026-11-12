'BJP को..', चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के गठबंधन पर क्या कह रहे हैं मुस्लिम और दलित नेता?

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रेशखर आजाद 'रावण' की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) में गठबंधन हो गया है. इसका नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा रखा गया है.

माना जा रहा है कि मुस्लिम और दलितों के वोट बैंक के सहारे यह गठबंधन यूपी चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाता नजर आ रहा है. ऐसे में इस गठबंधन के सामने आने के बाद प्रदेश के मुस्लिम नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.

सबको अपना अधिकार: इमरान मसूद

कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की बीच हुए इस गठजोड़ पर कहा है कि सबको अपना अधिकार है. सब अपने तरीके से राजनीति करते हैं. वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने अपना गठबंधन बनाया है. हम अपने तरीके से काम करेंगे.

जनता ने पहले ही मन बना लिया: तनुज पुनिया

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने मीडिया से बात करते हुए लखनऊ में इस नए मोर्चे पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या नाम चुनते हैं या किसके साथ गठबंधन करते हैं. जनता ने पहली ही मन बना लिया है कि वे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे. भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएंगे. इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करेंगे. बाकी लोग चाहे, कोई भी गठबंधन बनाएं, या कोई कदम उठाएं. जनता उनका समर्थन करेंगी. जनता अपना फैसला ले चुकी है. वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेगी.

सपा सांसद नदवी क्या बोले?

सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है. यूपी में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं. नेता अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने और आगामी चुनावों में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, यूपी की जनता ने राजनीतिक जागरूकता दिखाई है. पीडीए और अखिलेश यादव इस संदेश का समर्थन किया है कि सामाजिक न्याय ही राज्य और देश की समस्याओं का समाधान है. मुझे विश्वास है कि आगामी चुनावों में यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी.

#WATCH | Delhi: On Asaduddin Owaisi's statement on alliance, SP MP Mohibbullah Nadvi says, "... Well, the INDIA Alliance already has the Muslim League. Why is Owaisi travelling from Hyderabad to lay the political groundwork for Chandrashekhar instead of strengthening his own position?... I strongly object to referring to Muslims as "Abdul". The correct terms are Muslim or Musalman... Muslims must protect their own rights and choose their representatives through their own judgement, rather than depending on leaders from other states... Owaisi should focus on issues back home. There are attempts to convert the historic Charminar into a temple. Why doesn't he speak out on this issue?" — ANI (@ANI) November 12, 2026

इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया गठबंधन में तो पहले से ही मुस्लिम लीग शामिल है. ओवैसी अपनी स्थिति मजबूत करने की बजाय, चंद्रशेखऱ के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए हैदराबाद से क्यों आ रहे हैं? मैं मुसलमानों को अब्दुल कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताता हूं. सही शब्द मुस्लिम या मुसलमान है. मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा खुद करनी चाहिए और दूसरे राज्यों के नेताओं पर निर्भर रहने की बजाय, अपनी समझ से अपने प्रतिनिधि चुनने चाहिए. ओवैसी को अपने गृह राज्यों के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. ऐतिहासिक चारमीनार को मंदिर में बदलने की कोशिश हो रही है. वे इस मुद्दे पर क्यों कुछ नहीं बोलते?

प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद क्या बोले?

वहीं, इस गठबंधन की घोषणा के बाद प्रदेश में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं. ऐसे में कई राजनीतिक दल राज्य में आएंगे. लेकिन सबसे अहम सवाल है कि पिछले पांच सालों में जनता के लिए काम किसने किया? पिछले एक दशक से लोगों के विकास के लिए कौन काम कर रहा है? किस सरकार ने यूपी में हेल्थ सर्विस को बेहतर बनाने के लिए पूरी लगन से काम किया है? योगी सरकार ने यूपी को क्राइम और दंगों से फ्री बनाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या काम किया है? पिछले 10 सालों से मोदी जी ने लगातार यह सुनिश्चित करने का काम किया है कि राशन और सुशासन हर किसी तक पहुंचे.

जगदंबिका पाल बोले- यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार

बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि चुनाव से पहले गठबंधन बनते हैं. चुनाव हारने के बाद ये गठबंधन टूट जाते हैं. वे एक दूसरे को गालियां देते हैं. इसलिए राज्य की जनता को पहले से ही पता है कि यह सिर्फ एक चुनावी गठबंधन है. बस सुविधा के लिए किया गया गठबंधन है. यूपी में फिर से भाजपा ही सरकार बनाएगी.