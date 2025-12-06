विवादित ढांचा गिराए जाने के दिन को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) हर साल 'सद्भाव दिवस' ​​के रूप में मनाती है. शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना परोक्ष रूप से चेतावनी दी कि कुछ निहित स्वार्थों की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

मुख्यमंत्री ने शनिवार को जारी एक सोशल मीडिया बयान में कहा, "जो लोग देश को बर्बाद करने के लिए सांप्रदायिकता की आग भड़काने का खेल खेल रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी."

इसके साथ ही, उन्होंने लोगों से इस मौके पर राज्य में शांति और सद्भाव की विरासत को बहाल करने की भी अपील की.

ममता बनर्जी ने क्या लिखा?

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "एकता ही शक्ति है. सबसे पहले, मैं 'एकता दिवस', 'सद्भाव दिवस' के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं. बंगाल की धरती एकता की धरती है. यह धरती रवींद्रनाथ की धरती है, नजरुल की धरती है, रामकृष्ण-विवेकानंद की धरती है. इस धरती ने कभी भी बंटवारे के आगे सिर नहीं झुकाया है और न ही आने वाले दिनों में झुकाएगी."

उनके अनुसार, पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित सभी धर्मों के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं. हम अपनी खुशियां बांटते हैं. हमारा मानना ​​है कि धर्म किसी का होता है, लेकिन त्योहार सभी के होते हैं.

सद्भाव दिवस का आयोजन

शनिवार दोपहर को, तृणमूल कांग्रेस ने सेंट्रल कोलकाता के एस्प्लेनेड में सालाना 'सद्भाव दिवस' कार्यक्रम आयोजित किया. तृणमूल कांग्रेस के युवा और छात्र विंग के इस कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए.

दूसरी ओर, उसी जिले में भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से अब निलंबित तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया. बेलडांगा में प्रस्तावित मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मूल निर्माण के अनुरूप होगी.