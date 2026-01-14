एशिया की सबसे धनवान मुंबई नगर निगम, देश के कई राज्यों से ज्यादा बजट, क्या कहते हैं आंकड़े?

भारत की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी यानी बृहन्मुंबई नगर निगम है. यहां 15 जनवरी को चुनाव हैं. देश के राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रिय दल इस चुनाव में पूरे दमखम से जुटे हुए हैं. मुंबई नगर निगम का बजट कई राज्यों से भी ज्यादा है. पिछले साल का बजट करीबन 74 हजार करोड़ का रहा. यही वजह है कि मुंबई नगर निगम देश की सबसे धनी लोकल काउंसिल है.

BMC का सालाना बजट इन राज्यों के बजट से अधिक है

बीएमसी का बजट जिन राज्यों से बड़ा है, उनमें गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. सिलसिलेवार नजर डालें, तो जहां बीएमसी का बजट पिछले साल 74 हजार करोड़ से ज्यादा का रहा तो वहीं मिजोरम का बजट 15043 करोड़ रुपए रहा. इनके अलावा सिक्किम का 16,196 करोड़ रुपये, नागालैंड का 24,699 करोड़ रुपये, नागालैंड 24,699 करोड़ रुपये, मणिपुर 29,988 करोड़ रुपये, मेघालय का 30,003 करोड़ रुपये, त्रिपुरा का 32,423 करोड़ रुपये, अरुणाचल प्रदेश का 39,842 करोड़ रुपये, गोवा का 28,162 करोड़ रुपये, और हिमाचल प्रदेश का 58,514 करोड़ रुपये बजट है. यानी की 9 राज्य ऐसे हैं, जिनका बजट बीएमसी के बजट की तुलना बेहद काम ही नहीं, बल्कि आधा है. मिजोरम का बजट तो बीएमसी के मुकाबले एक तिहाई भी नहीं है.

एशिया की सबसे अमीर नगर निगम है बीएमसी

बीएमसी को एशिया का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है. उसका 2025-26 के लिए बजट लगभग 74,427 करोड़ रुपये या लगभग 8.9 अरब डॉलर है. अगर पिछले 9 साल की बात करें तो 2017-18 में बीएमसी का बजट 25141.51 करोड़ रुपए था. 2018-19 में बढ़कर 27258.07 करोड़ रुपए हो गया. 2019-20 में यह आंकड़ा 30692.59 करोड़ को छू गया. 2020-21 में बजट ₹33441.02 करोड़ रुपए रहा, तो 2021-22 में 39038.83 करोड़ रुपए था. 2022-23 में यह बढ़कर 45949.21 करोड़ रुपए हो गया. 2023-24 इस बजट का आंकलन 52619.07 करोड़ का रहा तो वहीं, 2024-25 में 59954.75 करोड़ हो गया. इस साल के बजट में काफी इजाफा देखने को मिला, इस दौरान बीएमसी का बजट बढ़कर 2025-26 में 74427.41 करोड़ रुपए रहा.

अन्य महानगर का बजट बीएमसी के मुकाबले

बीएमसी की तुलना अन्य महानगरों के बजट से की जाए तो इसमें भी साफ अंतर नजर आता है. दिल्ली एमसीडी का बजट 2026-27 में 16,530 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, तो वहीं, बेंगलुरु के बीबीएमपी का बजट भी 20 करोड़ के आसपास है.

(इनपुट- शंकरेश कुमार)