सड़कों पर लबालब पानी, आसमान में गरजते बादल और कुदरत का कहर…, महाराष्ट्र से केरल तक बेबस इंसान

धार्मिक मान्यताओं में तीसरी आंख खुलने का मतलब प्रलय और तांडव से लगाया जाता है. इस मॉनसून में भी कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई दे रहा है. ऐसा लगता है मानो आसमान की तीसरी आंख खुल गई हो. जहां भी बादल बरस रहे हैं, वहां से सिर्फ तबाही, बर्बादी और बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं. पहाड़ हों या मैदान, शहर हों या गांव, हर तरफ मॉनसून का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है. महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू-कश्मीर से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन है, तो कहीं सड़कें और बस्तियां पानी में डूबी हुई हैं. जिस मॉनसून का पूरे देश को इंतजार था, वही अब कई राज्यों के लिए आफत बन गया है.

मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बार बारिश का पैटर्न पूरी तरह असामान्य है. जून में देश के बड़े हिस्से में सामान्य से काफी कम बारिश हुई, जबकि जुलाई की शुरुआत में ही बादल एक साथ टूटकर बरसने लगे. आंकड़े बताते हैं कि 1901 से अब तक सिर्फ चार बार जून में 100 मिलीमीटर से कम बारिश दर्ज हुई थी और वर्ष 2026 इस सूची में पांचवां साल बन गया. यानी करीब 125 वर्षों में पांचवीं बार जून इतना सूखा रहा. यही वजह है कि अब मॉनसून की भरपाई बेहद कम समय में हो रही है और कई इलाकों में बादल फटने जैसे हालात पैदा हो रहे हैं.

कुदरत का कहर

सबसे भयावह तस्वीर केरल के वायनाड से सामने आई. वहां भारी बारिश के बीच अचानक हुए भूस्खलन ने कुछ ही सेकेंड में पूरे इलाके का मंजर बदल दिया. सुबह करीब सवा 11 बजे पुल के पास सामान्य आवाजाही हो रही थी. लोग छाता लेकर खड़े थे और एक पानी का टैंकर पुल पार करने की कोशिश कर रहा था. तभी पहाड़ की दूसरी तरफ मौजूद लोगों ने ऊपर से तेजी से आता मलबा देखा और जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया. देखते ही देखते सैकड़ों टन मलबा पहाड़ से नीचे आ गया और पानी के तेज बहाव के साथ बस और टैंकर को खिलौनों की तरह धकेल दिया. कई लोगों की जान बाल-बाल बची. जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां मलप्पुरम-वायनाड सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा था. सुरंग से निकाली गई मिट्टी बारिश में बह गई, पेड़ उखड़ गए और सुरक्षा बैरिकेड भी टूटकर बह गए. दो साल पहले वायनाड में हुए विनाशकारी भूस्खलन में 400 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, इसलिए इस घटना ने लोगों की पुरानी दर्दनाक यादें फिर ताजा कर दीं.

कर्नाटक के मशहूर पर्यटन स्थल कुर्ग में भी लापरवाही भारी पड़ते-पड़ते बची. मल्लाली वॉटरफॉल पर घूमने गए बेंगलुरु के पांच कॉलेज छात्र बैरिकेड पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए. शुरुआत में पानी का बहाव सामान्य था, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश के बाद झरना उफान पर आ गया और दो छात्र बीच धारा में फंस गए. तस्वीरें इतनी डरावनी थीं कि किसी भी पल बड़ा हादसा होने की आशंका दिखाई दे रही थी. राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू टीम ने सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चिंता नासिक को लेकर रही. मौसम विभाग ने यहां 24 घंटे में 300 मिलीमीटर तक बारिश और बादल फटने जैसी स्थिति की चेतावनी जारी की. खतरे को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और कई मंदिरों के कपाट तक बंद कर दिए गए. कई गांवों को खाली कराया गया क्योंकि लगातार बारिश से खेत, सड़कें और बस्तियां पानी में समा गई थीं. कई स्थानों पर सड़कें बह गईं और गांवों का संपर्क टूट गया. एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में साफ दिखाई दिया कि कई गांव आधे से ज्यादा पानी में डूब चुके थे और पेड़ों की सिर्फ ऊपरी शाखाएं ही नजर आ रही थीं.

मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं. पिछले 48 घंटे में शहर में करीब 380 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए. पालघर, लोनावला और मुंबई के कई हिस्सों में पानी भर गया. पालघर में सिर्फ 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई और पूरा इलाका मानो जलमग्न हो गया. कई जगह सड़क और खेत का फर्क मिट गया. लोनावला में भारी बारिश के कारण पर्यटक फार्महाउसों में फंस गए, जिन्हें घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया. राज्य में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है.

गुजरात का सूरत, जिसे देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर और राज्य की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, पहली ही तेज बारिश में पानी-पानी हो गया. मुख्य सड़कें नदी में बदल गईं. कई इलाकों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया. ऑटो और बाइक बीच सड़क पर बंद हो गए. लोग एक-दूसरे की गाड़ियों को धक्का देकर निकालते नजर आए. प्रशासन को कई सड़कों पर आवाजाही रोकनी पड़ी. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है.

कहीं भूस्खलन, कहीं फटा बादल

जम्मू-कश्मीर में भी मॉनसून ने तबाही मचाई है. किश्तवाड़ और डोडा इलाके में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने राष्ट्रीय राजमार्गों को बंद कर दिया. पहाड़ों से आए मलबे ने कई भारी वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया. कई ट्रक आधे से ज्यादा मलबे में दब गए. विशेषज्ञों के अनुसार भारत का लगभग 12 प्रतिशत भू-भाग भूस्खलन के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आता है, जिसमें हिमालय और पश्चिमी घाट सबसे अधिक संवेदनशील माने जाते हैं.

बारिश का असर दिल्ली-एनसीआर में भी साफ दिखाई दिया. लंबे इंतजार के बाद जैसे ही बारिश हुई, दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की सड़कें पानी से भर गईं. आईटीओ समेत कई प्रमुख चौराहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. जगह-जगह पेड़ गिरने और जलभराव की घटनाएं सामने आईं. नोएडा और गुरुग्राम में भी वही तस्वीर देखने को मिली, जो हर साल बारिश के साथ दोहराई जाती है, कुछ घंटों की बारिश और पूरा ट्रैफिक सिस्टम ठप.

मौसम विभाग के अनुसार 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच देश में सामान्य से करीब 41 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है. यही वजह है कि देर से आने वाला मॉनसून अब बेहद आक्रामक रूप में दिखाई दे रहा है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में बाढ़, भूस्खलन और शहरी जलभराव की घटनाएं और बढ़ सकती हैं. ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें.

ये भी पढ़ें: इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति हैं PM मोदी के फैन, भरे मंच से की जमकर तारीफ, बोले- 'वो ऐसे नेता जिनकी...'