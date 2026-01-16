BMC Results 2026: बीजेपी की जीत पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ 'रसमलाई', राज ठाकरे पर कसा तंज
BMC Election Results 2026: मुंबई में बीएमसी चुनाव के प्रचार के लिए आए अन्नामलाई को रसमलाई बुलाकर राज ठाकरे ने उनका मजाक उड़ाया था. अब बीजेपी सांसदों ने रसमलाई की फोटो शेयर कर MNS चीफ पर निशाना साधा.
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी की बंपर बहुमत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रसमलाई ट्रेंड करने लगा है. तमिलनाडु के बीजेपी नेता अन्नामलाई और एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बीच चुनाव प्रचार के दौरान हुई जुबानी जंग को लेकर ये ट्रेंड शुरू हुआ. इसे लेकर बीजेपी सांसद पीसी मोहन और तेजस्वी सूर्या ने राज ठाकरे पर तंज कसा है. कुछ इस तरह की ही चर्चा हरियाणा चुनाव के समय जलेबी को लेकर हुई थी.
सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हो रहा 'रसमलाई'
मुंबई में बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान अन्नामलाई ने कहा था कि यह शहर केवल महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय शहर है. इस पर राज ठाकरे ने अन्नामलाई को 'रसमलाई' कहकर मजाक उड़ाया. एमएनएस चीफ ने कहा था, 'तमिलनाडु से एक रसमलाई मुंबई आया है. तुम्हारा यहां क्या कनेक्शन है? हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी.' अन्नामलाई ने जवाब में इसे तमिलों का अपमान बताया. उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, 'मैं मुंबई आऊंगा. मेरे पैर काटकर देखो.'
अन्नामलाई ने कहा, के. कामराज जैसे नेताओं की तारीफ करने से उनकी तमिल पहचान कम नहीं होती, ठीक उसी तरह जैसे मुंबई को विश्व स्तरीय शहर कहना इसे बनाने में महाराष्ट्र के लोगों की भूमिका को नहीं नकार देता. अन्नामलाई ने शिवसेना नेताओं पर लुंगी और धोती जैसे पारंपरिक परिधानों का मजाक उड़ाकर तमिलों का अपमान करने का भी आरोप लगाया और कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि डीएमके ने ऐसी टिप्पणियों का सहारा लेने वाली पार्टियों के साथ राजनीतिक मंच शेयर करना चुना.
Ordered some rasmalai. #BMCResults pic.twitter.com/YXxi9J5XH7— P C Mohan (@PCMohanMP) January 16, 2026
बीजेपी सासंद का राज ठाकरे पर तंज
बेंगलुरु सेंट्रल से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने एक्स पर रसमलाई की तस्वीरें शेयर कर लिखा, 'कुछ रसमलाई मंगवाई. #BMCResults.' बैंगलोर साउथ से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बीएमसी चुनाव में बीजेपी मुंबई के लिए एक मीठी रसमलाई जीत.'
A sweet 'Rasmalai' victory for @BJP4Mumbai in the Brihanmumbai Municipal Corporation Election.— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) January 16, 2026
Congratulations to CM Shri @Dev_Fadnavis Ji and all dedicated karyakartas for their tireless efforts in this victory.
The Triple Engine Sarkar, under the leadership of PM Shri… pic.twitter.com/20XvXoTEGd
महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 निकायों के चुनाव में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन ने कमाल कर दिया. बीजेपी गठबंधन ने विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया और राज्य के 29 में 23 नगर निगमों में आगे है. मुंबई पर 25 सालों से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना का कब्जा था, लेकिन अब बीजेपी ने कब्जा कर लिया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL