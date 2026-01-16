हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी ने बिगाड़ा कांग्रेस-NCP का खेल! मालेगांव में AIMIM बनी सबसे बड़ी पार्टी

मुस्लिम बहुल इलाकों में ओवैसी ने बिगाड़ा कांग्रेस-NCP का खेल! मालेगांव में AIMIM बनी सबसे बड़ी पार्टी

Mumbai BMC Election Results 2026: महाराष्ट्र में 29 नगर निगम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 95 सीटों पर जीत दर्ज की है. पार्टी ने कई सीटों पर कांग्रेस- एनसीपी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 16 Jan 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान हुए. इसके बाद शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को नतीजों के आने की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे साफ हो गया कि महाराष्ट्र का 'किंग' बीजेपी-शिवसेना है. हालांकि इस चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर डालें तो वहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कांग्रेस और एनसीपी (SP) को बड़ा झटका दिया है.

मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी का जलवा

महाराष्ट्र में 29 नगर निगम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 95 सीटों पर जीत दर्ज की है. छत्रपति संभाजीनगर और मालेगांव में AIMIM ने सब को चौंका दिया. छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम के 24 तो मालेगांव में उसके 20 उम्मीदवार चुने गए हैं. मालेगांव मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जहां कुल 84 सीटें हैं और इसे ओवैसी की पार्टी का पारंपरिक गढ़ माना जाता है. यहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें, शिंदे की शिवसेना को 18 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट पर बढ़त है. 

AIMIM ने बिगाड़ा कांग्रेस-NCP का खेल

सोलापुर, धुले और नांदेड़ में एआईएमआईएम ने 8-8 सीटें जीती हैं, जिससे इन तीनों नगर निगमों में उसकी कुल 24 सीटें हो गई हैं. हालांकि मुंबई में AIMIM सिर्फ 7 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी और एक सीट पर उसके उम्मीदवार आगे है, लेकिन पार्टी ने यहां कांग्रेस और एनसीपी (SP) का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया. अमरावती में AIMIM के 6, ठाणे में 5 और नागपुर में 4 पार्षद हैं. चंद्रपुर में भी AIMIM ने 1 सीट जीती है. जालना नगर निगम से ओवैसी की पार्टी के 2 उम्मीदवारों के जीत मिली.

ठाकरे ब्रदर्स को लगा बड़ा झटका

इन चुनावों में 'ठाकरे ब्रदर्स' (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) को बड़ा झटका लगा है. शिवसेना-यूबीटी और मनसे गठबंधन अधिकतर सीटों पर पिछड़ गया. चुनावों में 'ठाकरे ब्रदर्स' को 'मराठी मानुष' के एकजुट होने की उम्मीद थी. गठबंधन को शहर पर अपनी दशकों पुरानी पकड़ बनाए रखने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त है.

ये भी पढ़ें :  'PM मोदी पर लोगों को भरोसा...', BMC में जीत पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पहला रिएक्शन, जानें शिवसेना को लेकर क्या कहा

Published at : 16 Jan 2026 08:35 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi AIMIM BMC Election 2026

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
भाजपा ने अब तक किसे-किसे बनाया अध्यक्ष, नितिन नबीन को क्यों सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, जानें सब कुछ
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
