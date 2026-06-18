अंबानी परिवार को खूब रास आ रही भोले बाबा की नगरी, अनंत अंबानी फिर पहुंचे काशी

वैसे तो प्राचीन शहर काशी में अपनी आस्था के साथ दुनिया के कोने-कोने से लोग पहुंचते हैं, लेकिन अब इसमें विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों और उनके परिवार का भी नाम जुड़ रहा है. मांगलिक आयोजन के बाद दुनिया के जाने-माने उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी वाराणसी पहुंचे.

मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने वाराणसी पहुंचकर काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पूरी आस्था के साथ दर्शन किए और पूजा की. उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है. मंगलवार (16 जून) को अनंत अंबानी वाराणसी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने काशी के प्राचीन धर्मस्थल काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और काल भैरव मंदिर में विधि विधान के साथ दर्शन पूजन किए.

अनंत अंबानी ने बाबा विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से अभिषेक किया, जबकि मां अन्नपूर्णा मंदिर में विशेष कुमकुम पूजन किया गया. 21 ब्राह्मण अर्चकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई. इस दौरान अनंत करीब 45 मिनट तक काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में रहे. उन्होंने मंदिरों में दान भी किया.

काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़ता दिख रहा अंबानी परिवार

बता दें कि मुकेश अंबानी परिवार विशेष तौर पर बीते कई सालों से काशी के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़ा नजर आ रहा है. मांगलिक आयोजन के बाद अब आम दिनों में भी अंबानी परिवार की तरफ से काशी के इन प्रमुख धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन करना आम लोगों के बीच खासी चर्चा का विषय बन गया है.

विवाह के दौरान काशी के व्यंजन से लेकर पहनावा तक

दरअसल बीते वर्ष अंबानी परिवार के मांगलिक वैवाहिक आयोजन के दौरान भी वाराणसी से जुड़े स्वादिष्ट व्यंजन और पोशाक को खूब पसंद किया गया था. खुद नीता अंबानी वाराणसी पहुंचकर अपने बेटे की शादी और मांगलिक आयोजन के लिए खरीदारी करती नजर आई थीं. ऐसे में यह तस्वीर साफ दर्शाती है कि अंबानी परिवार को धर्म नगरी काशी खूब पसंद आ रही है.

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