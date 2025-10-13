हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMughal History: मुगल बादशाह अकबर के हरम की महिलाओं के दो क्यों होते थे नाम, जानें

Mughal History: मुगल बादशाह अकबर के हरम की महिलाओं के दो क्यों होते थे नाम, जानें

मुगल हरम सिर्फ विलासिता का प्रतीक नहीं था, बल्कि राजनीति, शक्ति और षड्यंत्र का केंद्र भी था. जानिए अकबर के हरम में 5 हजार महिलाओं के बीच कैसे तय होती थी उनकी पहचान और ताकत.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

मुगल साम्राज्य के इतिहास में हरम को केवल भोग-विलास की जगह नहीं माना जाता था, बल्कि यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थान था. इसकी शुरुआत बाबर के समय से हुई थी, लेकिन अकबर ने इसे सबसे संगठित और अनुशासित रूप दिया. अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध किताब अकबरनामा में हरम का विस्तार से वर्णन किया है.

अबुल फजल के अनुसार, अकबर के हरम में लगभग 5 हजार महिलाए रहती थीं. इनमें बेगमें, रखैलें, दासियां, विदेशी महिलाएं और कलाकाराएं शामिल थीं. हरम की व्यवस्था बहुत सख्त थी. बादशाह को छोड़कर किसी भी पुरुष को हरम में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. सुरक्षा के लिए महिला प्रहरी और विशेष गार्ड तैनात रहते थे और आने-जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था.

महिलाओं की पहचान गुप्त रखने का कारण

मुगल हरम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वहां की महिलाओं की वास्तविक पहचान गुप्त रखी जाती थी. किसी को उनका असली नाम नहीं पता होता था. उन्हें नए नाम दिए जाते थे जैसे गुलबदन, कचनार या गुल अफसाना. इसके कई कारण थे. हरम न केवल विलासिता का स्थान था, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्रों का केंद्र भी था. पहचान उजागर होने से साजिश या हमले का खतरा बढ़ सकता था. साथ ही, हरम में कई विदेशी पृष्ठभूमि की महिलाएं होती थीं. भारत, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्की और कश्मीर से आई हुई. उनकी पहचान छिपाने से यह सुनिश्चित होता था कि किसी देश या समुदाय को राजनीतिक लाभ न मिले. बादशाह की पत्नियां और रखैलें सत्ता के सबसे नजदीकी घेरे में रहती थीं, इसलिए उनसे संबंधित जानकारी को गुप्त रखना साम्राज्य के रहस्यों की रक्षा के लिए जरूरी था.

हरम में सुंदरता और कला का महत्व

हरम में हजारों महिलाएं थीं, लेकिन केवल कुछ ही को बादशाह के करीब आने का अवसर मिलता था. खूबसूरती और कला में निपुणता इसके प्रमुख आधार थे. जो महिला नृत्य या संगीत में काबिल होतीं, उसे महफ़िलों में प्रस्तुत होने का मौका मिलता था. इतिहासकारों के अनुसार, अकबर के हरम में अक्सर रक़्स महफ़िलें यानी डांस प्रोग्राम समारोह आयोजित किए जाते थे. इनमें कुशल कलाकाराएं अपनी कला से बादशाह को प्रभावित करती थीं, जो महिला बादशाह की पसंद बन जाती, उसका दर्जा बढ़ाकर शाही रखैल या महल की रानी जैसा कर दिया जाता था. उसके पास अलग कक्ष, सेवक और सम्मानजनक जीवन होता था.

हरम का अनुशासन और नियंत्रण

हरम सिर्फ भव्यता का प्रतीक नहीं था, बल्कि अनुशासन का भी केंद्र था. यहां हर नियम का सख्ती से पालन किया जाता था. सभी महिलाओं को पर्दे में रहना अनिवार्य था और बिना बादशाह की अनुमति वे महल से बाहर नहीं जा सकती थीं. किसी बाहरी व्यक्ति को हरम की महिलाओं से मिलने की अनुमति नहीं थी. हरम की गतिविधियों की निगरानी के लिए दारोगा-ए-हरम नामक पद होता था. यह पद केवल भरोसेमंद महिला को दिया जाता था, जो सुरक्षा, अनुशासन और अनुशासनहीनता पर नियंत्रण रखती थी.

आर्थिक और सामाजिक शक्ति का केंद्र

हरम केवल मनोरंजन का स्थल नहीं था, बल्कि सत्ता और संपत्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था. अकबर के शासन में हरम की प्रभावशाली महिलाओं को जमीनें, गहने और कीमती उपहार दिए जाते थे. कई महिलाएं हरम में शामिल होने की आकांक्षा रखती थीं, क्योंकि वहां की सुविधाएं और वेतन दरबार के अन्य कर्मचारियों से कहीं बेहतर थे. कई प्रमुख महिलाओं ने राजनीति में भी अपना प्रभाव बढ़ाया. नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थीं उन्होंने प्रशासन और राज्य के फैसलों पर गहरा असर डाला.

हरम के रहस्य और षड्यंत्र

मुगल हरम को भले ही ऐशो-आराम की जगह माना जाता था, लेकिन यह सत्ता संघर्ष और ईर्ष्या का केंद्र भी था. हर महिला की इच्छा होती थी कि वह बादशाह की नजरों में ऊपर उठे. इस कारण हरम के भीतर प्रतिस्पर्धा और गुटबाजी चलती रहती थी. कभी-कभी इन षड्यंत्रों का असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ता था. इसी वजह से हरम केवल एक बंद महल नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य की राजनीति और सत्ता का गुप्त हिस्सा बन गया था.

Published at : 13 Oct 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Mughal Mughal History Akbarnama Akbar Harem
